اخبار العالم / اخبار العراق

مجلس النواب يعقد جلسته

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب عقد جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأول لعام 2025، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي".

وفي وقت سابق اليوم اجتمعت رئاسة مجلس النواب في مكتب المندلاوي لمناقشة الخارطة التشريعية للفصل الأول من العام الحالي، وآليات تفعيل الدور التشريعي والرقابي للجان النيابية.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا