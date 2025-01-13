انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب عقد جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأول لعام 2025، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي".



وفي وقت سابق اليوم اجتمعت رئاسة مجلس النواب في مكتب المندلاوي لمناقشة الخارطة التشريعية للفصل الأول من العام الحالي، وآليات تفعيل الدور التشريعي والرقابي للجان النيابية.

