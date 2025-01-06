انت الان تتابع خبر "لا للمجاميع المنفلتة".. السيد الصدر يدعو لحصر السلاح بيد "الجيش والقوات الامنية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تغريدة اطلعت عليها الخليج 365، انه "نتقدم بوافر التبريكات لجيش الوطن وسوره الشامخ"، مهنئا القيادات والافراد ومتمنيًا لهم "الثبات على حب الوطن والشعب وان يبعد الله عنهم كابوس الفساد والتبعية".

وتابع: "من هنا نجدد المطالبة بحصر السلاح بيد الجيش والقوات الأمنية فلا وألف لا للسلاح المنفلت والمجاميع المنفلتة".

وتأتي دعوة السيد الصدر في وقت حساس، بالتزامن مع النقاشات الجارية حول "تفكيك الفصائل"، مع توقعات بتغيرات على هذا الصعيد مع دخول ترامب الى البيت الأبيض في الـ20 من يناير الجاري.