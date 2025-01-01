انت الان تتابع خبر أول تعليق عراقي على حادث "نيو أورليانز" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبرت الوزارة عن "تعازيها ومواساتها لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها، ولعائلات الضحايا على وجه الخصوص"، مؤكدة "تضامن جمهورية العراق مع الشعب الأمريكي في هذا الحادث الأليم، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

كما جددت الوزارة "موقف العراق الثابت في إدانة كافة أشكال العنف التي تستهدف المدنيين".