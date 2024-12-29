انت الان تتابع خبر مخرجات اجتماع الحسان مع علماء المجمع الفقهي عند "أبي حنيفة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسان في مؤتمر صحفي عقده في مرقد الإمام ابي حنيفة النعمان في بغداد وحضرته الخليج 365، إن "هذه الزيارة كانت فرصة للتباحث مع أصحاب الفضيلة حول عدد من القضايا التي تهدد أمن العراق والمنطقة ومن الضروري ان يتحلى الجميع بالصبر والحكمة"، مبيناً ان "التحديات السياسية والأمنية التي تواجه العراق على الصعيدين السياسي والأمني كبيرة".وأوضح الحسان ان "من جملة المواضيع الذي ناقشتها مع علماء المجمع هي القضية الفلسطينية وما يحدث هناك من جرائم وسفك للدماء، ونثمن الموقف الدولي لإنهاء هذا الصراع الدائر في المنطقة وان الامم المتحدة تواصل الوقوف الى جانب قضايا المنطقة وتحديدا العراق ".

وفي ختام كلمته ثمّن الحسان حفاوة الاستقبال ناقلاً تحيات الأمين العام للأمم المتحدة الى الشعب العراقي ومتضامناً معه في مواجهة تحدياته".

