انت الان تتابع خبر العراق يطلق تحذيراً يخص عناصر "داعش" ومعسكر الهول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حذر وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، من خطورة هروب عناصر "داعش" من السجون، كما حذر من انفلات الوضع بمعسكر الهول في سوريا.
وعبّر فالكونر عن "سعادته بنتائج اجتماعات العقبة التي شاركت فيها بريطانيا"، مؤكداً أهمية "استمرار هذه الاجتماعات ضمن نفس الإطار لمتابعة الوضع في سوريا ورصد التطورات هناك".
من جانبه، أشار حسين إلى أن "تنظيم داعش الإرهابي يُعيد تنظيم صفوفه، حيث استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه لمخازن أسلحته، مما أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافية".
كما حذّر وزير الخارجية من "خطورة هروب عناصر داعش من السجون، ومن انفلات الوضع في معسكر الهول، وانعكاس ذلك على الأمن في سوريا والعراق".
وأكد "ضرورة بناء العملية السياسية السورية على أساس مشاركة ممثلي جميع المكونات"، مشدداً على "أهمية تقديم المساعدات الدولية المستدامة للشعب السوري".