"رويترز": الدفاعات الجوية الأوكرانية تصد هجوما صاروخيا على العاصمة كييف

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين، أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية تصد هجوما صاروخيا على العاصمة كييف". كذلك أفادت الوكالة، نقلاً عن شهود عيان، عن "دوي أصوات انفجارات عدة عقب تحذيرات القوات الجوية بشأن هجوم صاروخي على العاصمة الأوكرانية كييف"

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