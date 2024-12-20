أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن 3 "دبلوماسيين أميركيين كبار يزورون ⁧‫دمشق‬⁩ اليوم للقاء هيئة تحرير الشام وبحث مبادئ الانتقال". ولفتت الوزارة، الى أن "المسؤولين سيعملون على كشف معلومات عن الأميركيين المفقودين أوستن تايس ومجد كمالمز وغيرهما". وذكرت أن "الوفد الأميركي سيجتمع أيضا مع المجتمع المدني السوري ونشطاء وأعضاء جاليات مختلفة".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: 3 دبلوماسيين أميركيين كبار يزورون ⁧‫دمشق‬⁩ اليوم للقاء هيئة تحرير الشام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.