شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 20-12- 2024.. 80 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 -12- 2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 70 إلي 71 جنيها كما استقر سعر كرتونة البيض فوق 150 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين بين 80 إلي 85 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا في بعض المحافظات.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 155 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين=.

وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 148 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.