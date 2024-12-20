استطلاع رأي لمعاريف: 61% من الإسرائيليين يرون أن على الجيش البقاء بالمناطق الحدودية مع سوريا حتى يستقر الوضع

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "74% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة شاملة تعيد كل الاسرى حتى لو على حساب وقف القتال في غزة"، لافتة الى ان "61% من الإسرائيليين يرون أن على الجيش البقاء بالمناطق الحدودية مع سوريا حتى يستقر الوضع".

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