شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعزز تحكم كاميرا آيفون 16 برو مع iOS 18.2: ميزات جديدة للذكاء البصرى والان مع تفاصيل الخبر

قامت آبل مؤخرًا بإصدار تحديث iOS 18.2 لسلسلة آيفون 16، والذى يعزز وظيفة التحكم فى الكاميرا مع إضافة ميزات جديدة، كما أن التحديث يقدم ميزة "الذكاء البصري" الأقوى التى توفر إمكانيات كاميرا محسنة لطرازات آيفون 16 و16 بلس و16 برو و16 برو ماكس.

الميزات الجديدة فى تحكم كاميرا آيفون 16 برو

الذكاء البصري: يقدم التحديث الجديد إصدار آبل من "جوجل لينس"، الذى يعمل باستخدام كل من ChatGPT وGoogle Search.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين معرفة المزيد عن الأشياء والأماكن من حولهم باستخدام الكاميرا فقط. عند فتح الكاميرا، يتم الترحيب بالمستخدم برسالة عن الذكاء البصري: "تعرف على الأشياء والأماكن من حولك واحصل على مزيد من المعلومات عما تراه."

تنشيط الكاميرا: يمكنك تفعيل الكاميرا بضغطة واحدة على زر التحكم بالكاميرا.

الوضع الذكى البصري: الضغط المستمر على زر التحكم بالكاميرا يفتح الكاميرا فى وضع الذكاء البصري.

البحث عن المعلومات: بتحريك الكاميرا والنقر على الزر، يمكنك البحث عن الصور على الإنترنت.

شات جى بى تى ومحرك بحث جوجل : تقدم آبل خيارًا لطرح سؤال على ChatGPT أو استخدام Google Search للحصول على مزيد من المعلومات حول الأشياء المعروضة.

الخصوصية واستخدام البيانات: تؤكد آبل أن الصور المستخدمة لتحديد الأشياء والأماكن لن يتم تخزينها على الجهاز، بل يتم إرسالها إلى آبل لمعالجتها، مما يضمن أن البيانات يتم التعامل معها بشكل آمن.



على الرغم من أن ميزة الذكاء البصرى تعمل بشكل جيد فى معظم الحالات، فقد أشارت آبل إلى أنها قد تحتاج إلى دعم خارجى، من المتوقع أن تقوم الشركة بتحسين هذه الميزة فى التحديثات المستقبلية، وربما دمج تقنياتها الخاصة فى الذكاء الاصطناعى لتحسين الأداء.