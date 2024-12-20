"وفا": مستعمرون أحرقوا مسجدا في قرية مردا وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن مستعمرين اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية فجرا، وأحرقوا مسجد بر الوالدين وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه، وقد تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المسجد بأكمله، حيث اقتصرت الأضرار على مدخله فقط.

من جانبه، دان مدير أوقاف سلفيت الشيخ عثمان الدين هذا العمل الإجرامي بالاعتداء على بيت من بيوت الله، ودعا الأهالي إلى "الانتباه خشية تكرار هذا الفعل الجبان من قبل المستعمرين الإرهابيين".

وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ب"إدانة هذه الأعمال الشنيعة، ومحاسبة المسؤولين عنها".