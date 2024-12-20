أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن مستعمرين اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية فجرا، وأحرقوا مسجد بر الوالدين وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه، وقد تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المسجد بأكمله، حيث اقتصرت الأضرار على مدخله فقط.
من جانبه، دان مدير أوقاف سلفيت الشيخ عثمان الدين هذا العمل الإجرامي بالاعتداء على بيت من بيوت الله، ودعا الأهالي إلى "الانتباه خشية تكرار هذا الفعل الجبان من قبل المستعمرين الإرهابيين".
وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ب"إدانة هذه الأعمال الشنيعة، ومحاسبة المسؤولين عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر "وفا": مستعمرون أحرقوا مسجدا في قرية مردا وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.