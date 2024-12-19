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نشرة السومرية.. إعادة الجنود السوريين الى بلدهم واستجواب وزير الكهرباء لتردي واقع الطاقة

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بغداد - ياسين صفوان - • بعد شمولهم بالعفو.. العراق يعيد الموظفين والجنود السوريين الفارين الى بلدهم بناء على طلبهم

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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