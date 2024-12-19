انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. إعادة الجنود السوريين الى بلدهم واستجواب وزير الكهرباء لتردي واقع الطاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • بعد شمولهم بالعفو.. العراق يعيد الموظفين والجنود السوريين الفارين الى بلدهم بناء على طلبهم• الحكومة الانتقالية تعتزم تسليم الانتربول اسماء مطلوبين في حكومة الاسد.. والجبهة الشمالية مع تركيا تشتعل

• العكيلي يحمل وزارة النفط مسؤولية تردي واقع الطاقة، ويكشف عن جمع تواقيع لاستجواب وزير الكهرباء

• في ظل التجاذبات السياسية.. توقعات بتأخير ارسال جداول الموازنة.. وتحذيرات من تأثير ذلك على المشاريع الستراتيجية

