"يديعوت أحرونوت": من الواضح بأن الوضع مع الحوثيين أبعد ما يكون عن الاطمئنان

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "من الواضح بأن الوضع مع الحوثيين أبعد ما يكون عن الاطمئنان"، لافتةً الى أنه "تم حذير الشركاء الذين قاتلوا ضد الحوثيين إسرائيل من أن مصطلح الردع ليس له مكانًا في القاموس اليمني".

ولفتت الصحيفة، الى أن "المشكلة هي أن الجيش الإسرائيلي، بعد أشهر من الحرب في الشمال، ليس بعد في مكان جيد بما فيه الكفاية للقتال في منطقة أبعد بكثير عن لبنان بكثافة كاملة".