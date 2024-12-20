غوتيريش: يجب ألا تكون في المنطقة الفاصلة بالجولان السوري المحتل قوات عسكرية غير قوات حفظ السلام

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجوب ألا تكون في المنطقة الفاصلة بالجولان السوري المحتل قوات عسكرية غير قوات حفظ السلام، معتبرا انه "يجب استعادة سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية وسلامتها بشكل كامل ووضع حد فوري لجميع أعمال العدوان".

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