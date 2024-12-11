انت الان تتابع خبر السيد الحكيم: كركوك ستنال استحقاقها في موازنة 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم خلال المؤتمر تابعته الخليج 365، خلال لقائه عدد من أعضاء مجلس المحافظة، رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في المحافظة وبحضور المحافظ ريبوار طه ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة المهندس محمد إبراهيم الحافظ إن "كركوك أيقونة التعايش العراقي والمفتاح لترسيخ الوحدة الوطنية".وشدد على "أهمية اللامركزية الإدارية وصلاحيات الحكومات المحلية ضمانة لوحدة العراق"، داعيا "لمغادرة الدولة الريعية وتفعيل القطاعات الإنتاجية".

وأضاف ان "كركوك نموذج للتعايش ومهيأة لتفعيل الزراعة والصناعة والسياحة"، مبينا ان "دعم المحافظات سيكون حاضراً في موازنة 2024 وكركوك ستنال نصيبها المستحق".

ودعا "لمكافحة الفساد ودعم الشباب وإشاعة الإيجابية"، مؤكدان "على تحسين الخدمات يعزز الثقة بالنظام السياسي ويحصن البلاد"، مشيرا "لاستعادة صلاحيات الحكومات المحلية وفق الدستور والعمل على تسهيل معاملات المواطنين".

وأشاد الحكيم بـ"تصفير مشاريع كركوك المتعثرة ويؤكد أهمية الاستثمار في الصحة والتعليم"، مضيفا ان "تنوع الاقتصاد هو الحل لمواجهة تحديات النمو السكاني".