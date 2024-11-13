انت الان تتابع خبر فائق زيدان يصل أنقرة بدعوة رسمية.. هذا ما سيبحثه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت السفارة العراقية في أنقرة ببيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وصل، اليوم الأربعاء المُوافِق 2024/11/13، إلى العاصمة التركيَّة أنقرة، على رأس وفد قضائيّ رفيع المُستوى، تلبيةً لدعوة رسميَّة من رئيس المحكمة العليا التركيّ القاضي عمر كركز".وأشارت الى انه "كان في استقباله في مطار إيسنبوغا الدوليّ، رئيس المحكمة العليا التركيّ القاضي عمر كركز، وسفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماويّ".

وسيجري القاضي فائق زيدان مباحثات رسميَّة مع القاضي عمر كركز تتناول عدداً من الملفات المُشترَكة بين الجانبين، ويبحثان أُطر التعاون المُشترَك في مجالات تعزيز التعاون القضائيّ والقانونيّ وتبادل الخبرات بين البلدين الجارين، وفقا للبيان.