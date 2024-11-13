انت الان تتابع خبر السوداني ونيجرفان بارزاني على طاولة واحدة في أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى في أربيل رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني"، دون المزيد من التفاصيل.



وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وذلك في مستهل زيارة تشمل مدينتي أربيل والسليمانية.