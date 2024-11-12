انت الان تتابع خبر الاعرجي بعد اختتام زيارته لطهران: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على دول الجوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في تدوينة تابعته الخليج 365: "اختتمنا زيارتنا الرسمية إلى طهران التي عقدنا فيها إجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني، إذ جددنا موقف العراق الثابت والمبدئي برفض إستخدام الأراضي والأجواء العراقية، من قبل أي طرف كان للاعتداء على دول الجوار والمنطقة"،واشرنا الى "ضرورة حفظ الحدود ومنع عمليات التهريب ومحاربة مافيات المخدرات، وشددنا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك لزيادة الضغط الدولي من أجل إيقاف الحرب على غزة ولبنان، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد حفاظاً على الأمن والاستقرار العالمي".