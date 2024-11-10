انت الان تتابع خبر اتصال عراقي حكومي بكاظم الساهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في تغريدة تابعتها الخليج 365، انه "أجريت اتصالاً هاتفياً مع الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية ، حيث أحيا حفلاً كبيراً في الرياض يوم أمس، وأكدت له أن الفن والثقافة يشكلان جزءاً مهماً من القوة الناعمة في السياسة الخارجية للعراق".وأضاف: "وأعربت عن تقديري العميق لدوره البارز في تقديم صورة مشرقة للفن العراقي أمام الجمهور العربي والعالمي".

وكان كاظم الساهر قد احيا يوم امس السبت مهرجان الغناء بالفصحى بدورته الرابعة، الذي نظمته هيئة الموسيقى في السعودية، وأقيم في مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة السعودية الرياض، وكانت مفاجأة الساهر تقديمه للمرة الأولى على المسرح قصيدة "يا وفية"، من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، التي طرحها في ألبومه الأخير "كاظم.. مع الحب".

ووصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى العاصمة السعودية الرياض امس السبت للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.

