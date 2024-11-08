انت الان تتابع خبر البارتي يوجه طلباً عبر السومرية للمشاركين بتشكيل حكومة الإقليم.. ما هو؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سلمان في حديث خاص للسومرية نيوز: "بادرنا قبل جميع الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية في إقليم كردستان بعد الانتخابات البرلمانية الناجحة التي برهن للعالم اجمع النهج الديمقراطي لأبناء الإقليم وللحكومة الإقليم وللأحزاب السياسة الكردستانية بشكل خاص بتحقيق حكومة ناجحة"، مضيفا: "ما كان قبل الانتخابات لن يكون بعد الانتخابات وليس لدينا أي خطوط حمر مع جميع الأحزاب السياسة وايدي الديمقراطي الكردستاني ممدودة للجميع للأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات السابقة والتي فازت في بمقاعد حزب زخمها الانتخابي".وأضاف ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الأول على جميع الأحزاب وما حصل عليه من مقاعد"، مشيرا الى انه "تم تشكيل لجنة عالية المستوى للتفاوض مع جميع الأحزاب السياسية في الإقليم لمحاولة تشكيل حكومة إقليم كردستان للكابينة السادس".

وتابع سليمان: "نتمنى ان نشكل حكومة واحدة وذات توجه واحد وان لا يكون للمشاركين وجهات أخرى وعلى من يشارك في الحكومة ان لا تكون له رجل في المعارضة ونتمنى أيضا ان يكون هناك تفاعل جاد لتشكيل حكومة إقليم كردستان لخدمة أبناء الأقاليم والعملية السياسية ولرفع معاناة أبناء الاقليم وحل المشاكل بين المركز والاقليم".

وبين ان "مصلحة أبناء إقليم كردستان الأعلى في أولويات الديمقراطي الكردستاني لكي يتم تشكيل حكومة بشكل سريع والحفاظ على كل ما هو موجود من مصالح وحقوق أبناء الإقليم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والاستحقاقات الدستورية".