انت الان تتابع خبر وزير العدل يترأس اجتماعا لبحث ملف الدعاوى الخارجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الوزير ترأس اجتماعا ضم مدير عام الدائرة القانونية هيثم محي راضي، ومدير قسم الدعاوى الخارجية في الدائرة وكذلك مسؤولي الشعب القانونية، وذلك لبحث ملف الدعاوى الخارجية وتوصيات اللجنة المكلفة بإدارة الدعاوى المقامة من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء".وأضافت الوزارة، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات التعاقد مع الشركات الدولية وكذلك التعاقد مع الخبراء في مجال التحكيم للاستفادة من خبراتهم، فضلاً عن الاسراع في استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالدعاوى الخارجية وتحديد متطلبات الحسم بناءً على قائمة المهام وحسب الأولوية، كما وجه بمفاتحة نقابة المحامين العراقيين لترشيح محامين ذوي خبرة في الدعاوى الخارجية للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال".

وتابعت الوزارة، "كما تم بحث الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المختصة والمكلفة من قبل الوزير بمتابعة وإدارة الدعاوى المرفوعة من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء".

