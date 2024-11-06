انت الان تتابع خبر "إدارة الدولة" ينفي اتخاذ العراق منطلقاً لتنفيذ هجمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء استعرض التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الحكومي في ظل مرور عامين على الحكومة التي تمكنت من إنجاز ملفات وطنية مهمة تندرج ضمن أولويات ومستهدفات برنامجها التنفيذي".

ولفت البيان الى أن "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة يؤكد على أهمية تمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب ودعم خطوة تعديل إحدى مواد الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بالنفط"، كما يؤكد على "التزام المبادئ التي شددت عليها المرجعية الدينية العليا في بيانها الأخير التي تصب في بناء دولة المؤسسات وتعبّد الطريق لتحقيق مستقبل أفضل للبلد".

وأكد اجتماع أيضا على "الموقف المبدئي للعراق في الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الصهيوني الآثم"، وفند "ما يشاع باتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات باعتبارها مبررات واهية لتسويغ الاعتداء على أرض العراق وسيادته".

وتابع البيان أن "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة يؤكد على العمل المشترك وتقديم المصلحة العليا للبلاد وإبعاد أراضي العراق عن أجواء الحرب التي يسعى الكيان المحتل إلى توسعتها وجرّ المنطقة إليها بهدف زعزعة الأمن والاستقرار".