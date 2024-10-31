انت الان تتابع خبر نائب: مجلس النواب صوت على قرار اللجنة المشكلة بقضية هروب "احمد شايع" (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن محافظة البصرة عدي عواد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب بالانابة وافق على طلب تقدمنا به بعرض نتائج لجنة التحقيق بشأن قضية السجين الهارب احمد شايع والتصويت على توصيات اللجنة في اقرب جلسة للبرلمان".واوضح ان "رئيس مجلس النواب وافق على الطلب وقرر عرضه على التصويت في اقرب جلسة"، مؤكداً ان "الطلب الذي تقدمنا به استنادا الى الامر النيابي رقم 88 بتشكيل لجنة التحقيق بهذا الشأن".