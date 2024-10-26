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الأعرجي ومحافظ واسط يؤكدان استمرار دعم مسارات البرنامج الحكومي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي بحث مع محافظ واسط، واقع المحافظة الأمني وأهمية تعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن وإدامة الاستقرار".

وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء ايضاً التأكيد على استمرار دعم مسارات البرنامج الحكومي وأهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، خدمة للمواطن وتقوية لدعائم الدولة".

وبحسب البيان، أشاد الأعرجي بالجهود الكبيرة التي تشهدها محافظة واسط من ناحية الإعمار وتقديم الخدمات لأبناء المحافظة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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