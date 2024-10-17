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نشرة السومرية.. انتخابات كردستان ومخالفات في شركة نفط الوسط

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بغداد - ياسين صفوان - • عشية انطلاق التصويت الخاص.. استكمال تجهيز جميع مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان الاقليم

• الحيدري يتهم شركتي كار وقيوان بالسيطرة على مصادر تجهيز مادة الكاز.. ويؤشر مخالفات على شركة نفط الوسط


• غضب في ذي قار عقب تفعيل مذكرات قبض معطلة منذ الفين وتسعة عشر.. وتحشيد للتظاهر

• انباء عن استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في غزة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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