انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. انتخابات كردستان ومخالفات في شركة نفط الوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • عشية انطلاق التصويت الخاص.. استكمال تجهيز جميع مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان الاقليم

• الحيدري يتهم شركتي كار وقيوان بالسيطرة على مصادر تجهيز مادة الكاز.. ويؤشر مخالفات على شركة نفط الوسط



• غضب في ذي قار عقب تفعيل مذكرات قبض معطلة منذ الفين وتسعة عشر.. وتحشيد للتظاهر

• انباء عن استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في غزة

