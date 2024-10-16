انت الان تتابع خبر نتائج اجتماع اللجنة العليا المشرفة على ملف مخيم الهول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الاجتماع ناقش تسريع الإجراءات لعودة النازحين العراقيين من مخيم الهول الى مركز الجدعة لإعادة تأهيلهم، كما تمت مناقشة تذليل كافة المعوقات التي تواجه اللجنة، بما يخص عودة نازحي مركز الجدعة الى مناطق سكناهم، وفقا لتوجهات الحكومة العراقية لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت.



وأشادت اللجنة بجهود وزارة الهجرة والجهات الساندة لإنجاح هذه المهمة الوطنية، بحسب البيان.