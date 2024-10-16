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نتائج اجتماع اللجنة العليا المشرفة على ملف مخيم الهول

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بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الاجتماع ناقش تسريع الإجراءات لعودة النازحين العراقيين من مخيم الهول الى مركز الجدعة لإعادة تأهيلهم، كما تمت مناقشة تذليل كافة المعوقات التي تواجه اللجنة، بما يخص عودة نازحي مركز الجدعة الى مناطق سكناهم، وفقا لتوجهات الحكومة العراقية لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت.

وأشادت اللجنة بجهود وزارة الهجرة والجهات الساندة لإنجاح هذه المهمة الوطنية، بحسب البيان.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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