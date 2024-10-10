انت الان تتابع خبر السوداني لمسؤولين أمريكيين: الكيان الصهيوني تمادى في تجاوزاته ومنها على السيد السيستاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الخميس 10 أكتوبر/ تشرين 2024، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي سيث مولتن، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي".وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أن الكيان الصهيوني قد تمادى في تجاوزاته من خلال الإساءة للرموز والشخصيات الاعتبارية، ومنها تجاوز الإعلام الصهيوني على شخص سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله)، لما يمثله هذا الأمر من إساءة لمشاعر المسلمين حول العالم، بجانب استهدافه المدنيين، وتخريب البنى التحتية في غزة ولبنان.

وشدد على ضرورة أن تتدخل الدول الكبرى والمؤسسات والمنظمات الأممية، من أجل وقف العدوان المستمر على غزّة ولبنان، ووجوب كف يد الاحتلال عن عمليات القتل والتخريب الممنهجة، والعمل على إنهاء الحرب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وجرى، خلال اللقاء – بحسب البيان - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوّرات الأحداث في المنطقة، بعد الإعلان المشترك عن إنهاء التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، والخطوات المبذولة للانتقال إلى علاقات ثنائية في المجال الأمني وباقي المجالات.

