انت الان تتابع خبر تأكيد حكومي على أهمية استمرار عمل بعثة الناتو في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ الخليج 365، إن "الوزير فؤاد حسين كوفوس على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي انعقد في واشنطن".

وأضاف البيان، أنه "تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والناتو، بما في ذلك توفير التأهيل والتدريب وتبادل الزيارات بين الطرفين. كما تم مناقشة وضع خطط أمنية جديدة بالتعاون مع شركاء العراق الدوليين لتعزيز التعاون العسكري والأمني".



وبحسب البيان، أكد الجانبان على "أهمية استمرار عمل بعثة الناتو في العراق مع احترام كامل لسيادة البلاد، وأشادا بالتعاون المستمر، لا سيما مع مستشارية الأمن القومي العراقية".

من جانبه، أعرب كوفوس عن شكره لـ"الحكومة العراقية على جهودها في حماية المباني الدبلوماسية والبعثات الأممية".

