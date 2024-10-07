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بعد استلام مهامه.. القائم بالاعمال المؤقت يجتمع بموظفي السفارة العراقية في وارشو

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بغداد - ياسين صفوان - وبين السعدي خلال الاجتماع، بحسب بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ الخليج 365، "اهمية الدور الذي تضطلع به سفارة جمهورية العراق في وارشو في تمتين العلاقات الثنائية بين جمهورتي العراق وبولندا، داعيا الى العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بعمل السفارة وتحقيق الاهداف الدبلوماسية المرجوة".

ورحب موظفو السفارة، وفق البيان، "بالقائم بالاعمال المؤقت احمد علي السعدي متمنين له الموفقية في مهام عمله الجديدة خدمة للصالح العام".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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