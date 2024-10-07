انت الان تتابع خبر بغداد ولندن تبحثان التعامل مع عراقيين مقيمين بصورة غير قانونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان، "أجرى وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين.

وأكد الوزير البريطاني "عمق وقوة العلاقات بين بريطانيا والعراق"، معبراً عن ثقته بأن "هذه العلاقات ستستمر في التطور والتوسع".