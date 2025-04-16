طفلك خجول: إليك الأسباب وطرق مجربة لمنحه الثقة بنفسه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 08:54 صباحاً - تعد الانطوائية لدى الأطفال من أكثر الأمور المقلقة التي من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية، وتعد من أكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من الأمهات عندما يتعارض خجل الطفل مع حياته الاجتماعية، لذا يجب على الوالدين المساعدة في تنمية شجاعة طفلهما خاصة إذا استمرت هذه الصفة لمرحلة البلوغ، فقد يحتاج الطفل إلى تدريبه حتى يكون واثقاُ في نفسه.

فيما يلي الأسباب وطرق التعامل مع الأطفال الخجولين.

أسباب الخجل عند الأطفال

يشعر طفلك بعدم الارتياح في البيئات الجديدة- الصورة من موقع AdobeStock

تقليد الوالدين : إذا كنت أنت وشريكك خجولين، وتجدين صعوبة في التواصل والتفاعل مع الأشخاص من حولك، فمن المحتمل أن يكون طفلك خجولًا أيضًا لأنه يرى ذلك ويقلده.

: إذا كنت أنت وشريكك خجولين، وتجدين صعوبة في التواصل والتفاعل مع الأشخاص من حولك، فمن المحتمل أن يكون طفلك خجولًا أيضًا لأنه يرى ذلك ويقلده. المهارات الاجتماعية: يصبح الأطفال خجولين لافتقارهم للمهارات الاجتماعية لذلك يشعرون بالحرج عند التفاعل مع من حولهم .

يصبح الأطفال خجولين لافتقارهم للمهارات الاجتماعية لذلك يشعرون بالحرج عند التفاعل مع من حولهم . عدم الثقة : تعد أحد أسباب الخجل لدى الأطفال هو عدم ثقتهم في قدراتهم ففي كثير من الأحيان لا يشعر الطفل بالثقة عندما يضطر إلى اللعب مع أصدقائه، أو الشعور بالحرج من إلقاء التحية على أصدقائه.

: تعد أحد أسباب الخجل لدى الأطفال هو عدم ثقتهم في قدراتهم ففي كثير من الأحيان لا يشعر الطفل بالثقة عندما يضطر إلى اللعب مع أصدقائه، أو الشعور بالحرج من إلقاء التحية على أصدقائه. بيئة جديدة: عندما يكون الطفل في بيئة جديدة قد يشعر بالغرابة وعدم الارتياح وقد يشعر بالقلق للتعامل مع هذا الأمر، دعي طفلك يتكيف ويستكشف ما يحيط به حتى يشعر بالراحة.

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طرق التعامل مع الطفل الخجول

هناك عدة طرق يمكنك القيام بها حتى لا يظهر طفلك الخجل، وهي:

تعزيز الشعور بالثقة

الأطفال غير الواثقين من أنفسهم يخشون الرفض من الآخرين. يمكنك تدريب طفلك من خلال تقدير كافة إنجازاته ومن خلال الثناء، ومحاولة إيضاح له بأن كل طفل لديه نقاط قوة خاصة به حتى يشعر بالأمان.

على الجانب الآخر قد يشعر الأطفال الخجولون بالتردد في رواية القصص وإظهار قدراتهم. لذلك، حاولي التحدث مع طفلك الصغير لمعرفة ما يشعره بالحرج وبهذه الطريقة يستطيع كل من الأم والأب تحديد الطريقة الصحيحة لتعزيز شجاعته ومحاربة الخجل الذي يشعر به.

وقد يساعد أبضًا تواصل الوالدين مع طفلهما والاستماع له أن يمنحه الشعور أن لديه القدرة للتعبير عن مشاعره، وتدريجيًا سيكون أكثر شجاعة في التواصل مع الآخرين.

التواصل الاجتماعي

يجب منح الأطفال الفرصة للتفاعل مع الآخرين-الصورة من موقع AdobeStock

يجب منح الأطفال الفرصة للتفاعل مع الآخرين، وخاصة الغرباء فيمكنك على سبيل المثال، تعليم طفلك دفع ثمن البقالة في السوبر ماركت، أو اللعب مع الأطفال الآخرين، أو يمكن للأم والأب أيضًا إقامة حفلة صغيرة في المنزل ودعوة أصدقائهم ووالديهم حتى يعتاد طفلك الصغير على التعامل مع الكثير من الأشخاص.

كما أن دعوة الأطفال للذهاب إلى أماكن جديدة يمكن أن تساعدهم أيضًا على التكيف مع الأماكن الجديدة.

لا تصفي طفلك بالخجل

على الرغم من أنه خجول، تجنبي وصفه بأنه "طفل خجول". وهذا يمكن أن يجعله في الواقع يعتقد أنه هو بالفعل ما يقوله الناس عنه. أخبري أيضًا الأشخاص الأقرب إليك ألا يقولوا نفس الشيء.

من ناحية أخرى، يمكن للأم والأب تشجيع طفلهم على أن يكون أكثر شجاعة من خلال قول جمل إيجابية وداعمة في كل مرة يحاول فيها شيئًا جديدًا، على سبيل المثال، أليس كذلك؟ هذا رائع!"

المدح والثناء

إذا نجح طفلك في إظهار الثقة بالنفس أو التحدث بنجاح مع الآخرين، فيمكنك مدحه. بهذه الطريقة يشعر الطفل أنه فعل شيئًا جيدًا وصحيحًا. وفي المقابل، إذا كان طفلك لا يزال يظهر سلوكًا خجولًا، فيجب عليك الاستمرار في التحدث معه حول سلوكه وتدريب طفلك دائمًا على الجرأة على التفاعل مع الآخرين.

تجنب توبيخ الطفل

عند ظهور علامات الخجل على طفلك، يجب عدم توبيخه أو السخرية منه أو إجباره على القيام بالأشياء التي يخاف منها، بل في المقابل حاولي فهم مشاعره أولًا واشرحي له ببطء أنه لا يوجد ما يدعو للخوف.

يمكن للأمهات والآباء أيضًا تقديم أمثلة حول كيفية التعامل مع المواقف التي يتجنبها طفلهما .

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أظهري ثقتك أمام طفلك

كوني قدوة جيدة لأن الأطفال غالبًا ما يقلدون ما يفعله آباؤهم. يمكن للأمهات والآباء البدء بأشياء بسيطة، مثل إلقاء التحية بشكل متكرر على الجيران عندما يلتقون في الشارع أو التعامل مع الآخرين بثقة فبهذه الطريقة سوف يقلد الطفل سلوك والديه.

على الجانب الآخر يجب تعليم طفلك أيضًا أن يلقي التحية على أصدقائه عندما يجتمعون أو يلعبون معًا فعند نجاح الطفل في إظهار ثقته بنفسه أو ينجح في إلقاء التحية على الآخرين، يمكن للأم والأب أن يقدموا له التقدير في شكل مديح. وسيجعل هذا الطفل يشعر بأنه قام بشيء جيد.

في النهاية التغلب على الخجل عند الأطفال لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها. لذايجب على الأمهات والآباء التحلي بالصبر في تشجيع أطفالهم الصغار واستشارة الطبيب للحصول على الحل المناسب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.