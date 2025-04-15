شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشعور بمرارة فى الفم.. 7 عوامل منها جرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

قد يتعرض البعض للشعور بمذاق مر وطعم معدني في الفم، ويبحثون عن السبب وراء ذلك الشعور المزعج، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "everdayhealth" أن الطعم المر في الفم له عدة أسباب صحية، ومنها:

1. نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي:

ممكن تسبب تغيرات في حاسة التذوق بسبب انسداد الأنف أو تأثير الفيروس على الغدد اللعابية.

2. جرثومة المعدة:

تؤثر على حموضة المعدة وتسبب ارتجاع أحماض يؤدي إلى طعم مر أو حامض في الفم.

3. ارتجاع المريء :

من أكثر الأسباب شيوعاً، الحمض يصعد من المعدة للفم ويترك طعماً مراً أو حارقاً.

4. مشاكل الأسنان أو اللثة:

التهابات الفم أو وجود خراج قد تسبب طعماً غريباً بالفم، ولذا عند ظهور هذه الأعراض، يجب الحماية عن طريق الذهاب لطبيب الأسنان، وعلاج هذه المشاكل.

5. الأدوية:

بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، مضادات الاكتئاب، أو أدوية الضغط ممكن تسبب طعماً مراً كمفعول جانبي.

6. جفاف الفم:

قلة اللعاب تؤدي لتراكم البكتيريا، مما يغير طعم الفم، ولذا عليك الإكثار من تناول الماء، وأيضا السوائل لزيادة اللعاب داخل الفم، وتقليل فرص الجفاف.

7. مشاكل صحية في الكبد أو الكلى:

في حالات نادرة، وجود طعم مر في الفم قد يكون علامة على تراكم السموم في الجسم، ويتطلب هذا الأمر التخلص وتنقية الجسم، والحماية عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف.