شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انخفاض سعراته.. هل يعتبر "كعك الأرز" سناك صحى والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت رقائق الأرز أو كعك الأرز "Rice cake" ، من الأطعمة الخفيفة التى يروج لها باعتبارها "سناك" صحى، خاصة لمن يتبعون أنظمة غذائية صحية أو يرغبون فى إنقاص وزنهم.

وتمثل رقائق الأرز لدى الكثيرين خيارا صحيا مناسبا، خاصة لأنها تعتبر بديلا عم البسكويت المقرمش أو رقائق البطاطس، بجانب تعدد نكهاتها وانخفاض سعراتها الحرارية، لكن هل تعد تلك الرقائق طعاما صحيا بالفعل.

القيمة الغذائية لكعك الأرز

وفقا لموقع "very well fit" فإن كعكات الأرز تعد منخفضة السعرات الحرارية والدهون، وتُقدم قرمشة صحية أكثر من العديد من الوجبات الخفيفة الأقل صحية، لكن رغم انخفاض محتواها من السعرات الحرارية، لكنها ليست لا تقدم قيمة غذائية تُذكر.



ويحتوى كعك الأرز منخفض السعرات الحرارية من 35 إلى 60 سعرة حرارية، اعتمادًا على النكهة، كذلك يحتوي على حوالي 11 جرامًا من الكربوهيدرات لكل كعكة أرز، إلا أنه لا يوفر الكثير من الفيتامينات والمعادن.

طريقة صناعة كعك الأرز

يصنع كعك الأرز من الأرز الأبيض أو البني الذي يتعرض لحرارة وضغط عاليين جدًا، مما يؤدي إلى تمدده حتى يصبح أشبه بالفشار، حيث يتمدد الأرز ومكوناته الرابطة لملء قوالب دائرية، ثم يوضع على سير ناقل لرشّه بالنكهات والإضافات، بعدها تتم تعبئته.

وتؤدى الحرارة العالية والضغط المستخدم على حبوب الأرز، إلى إزالة معظم العناصر الغذائية الموجودة طبيعيًا في الأرز، وما يتبقى هو وجبة خفيفة مستديرة مقرمشة غنية بالكربوهيدرات المُكررة التي يُهضمها الجسم بسرعة ويحوّلها إلى سكر.

وغالبًا ما تحتوي كعكات الأرز على نسبة عالية من الصوديوم، تتراوح بين ٢٠ و٧٥ ملليجرامًا لكل كعكة، كذلك تحتوي العديد من كعكات الأرز أيضًا على سكر وإضافات ومواد حافظة، بسبب إضافة النكهات الحلوة أو المالحة إليها، حيث يمكن أن تحتوي كعكة أرز واحدة على 4 غرامات من السكر وما يصل إلى 80 سعرة حرارية، حسب المكونات الإضافية.

هل كعك الأرز طعام غير صحى؟

وفقا للمقالة يمكن تناول كعكة الأرز من حين لآخر، لكن من المهم الانتباه إلى الكمية التي تستهلكها، خاصة عند تناول أصناف مملحة ومنكهة ، كما أنها يمكن أن تكون مع أن هذا قد يكون خيارًا جيدا للتزود بالطاقة بعد التمرين لتوفير مخزون سريع من الجليكوجين، مما يساعد على تعافى العضلات، إلا أنه ليس مثاليًا للحصول على الفيتامينات والمعادن، كذلك يعد كعك الأرز خيارا مناسبا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين، كما أنها منخفضة الدهون المشبعة والسكريات

كما يمكن تعزيز القيمة الغذائية لكعك الأرز عن طريق إضافة بعض المكونات الصحية إليها، مثل زبدة الفول السودانى، أو الجبن القريش، أو الفاكهمة مثل الموز، بحيث تصبح وجبة خفيفة صحية وتمد الجسم بالعناصر الغذائية التى يحتاجها.