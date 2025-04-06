شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتنام على صوت وضوء التليفزيون اعرف الأضرار والبدائل الصحية والان مع تفاصيل الخبر

الحصول على قسط وافر من الراحة والنوم العميق هو الهدف الذي يسعى له كل منا، لكي يهنأ بساعات نومه ويستيقظ نشيطًا يمكنه مزاولة أعماله بسهولة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع "هيلث" الطبي، فإن هناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون النوم إلا والتليفزيون مضاء أو ينامون على أصوات التلفزيون أو الموبايل أو أي وسيلة أو شاشة، فهل هذا الأمر مضر؟

كانت الإجابة التي أوردها التقرير واضحة، مؤكدة أن هناك الكثير من الأضرار التي ارتبطت بطريقة النوم مع تشغيل التلفاز أو أي جهاز من الأجهزة الإلكترونية، تلك التي تنبعث منها الأضواء، وينبع الخطر من تأثير الضوء على جودة النوم من خلال تثبيطه لإنتاج الميلاتونين وهو هرمون دورة النوم والاستيقاظ في المخ، وبالتالي عدم القدرة على الدخول في حالة النوم العميق والاستفادة التامة منه.

أبرز الأضرار التي تنتج عن النوم على ضوء التلفاز

1. ارتبط النوم على ضوء وصوت التلفاز بمشاكل صحية كثيرة وفقًا للدراسات، منها ارتفاع ضغط الدم والأمراض الكلوية والأمراض القلبية والسكتات الدماغية والسكر من النوع الثاني.

2. أظهرت الأبحاث إن قلة النوم مرتبطة بشكل كبير باضطرابات الوزن وزيادته، ويؤثر الضوء بشكل كبير على النوم والوزن خاصة على السيدات مما يجعلهن عرضة لزيادة الوزن بنسبة 17% عن تلك النساء الأخريات اللاتي لا يطبقن طريقة النوم على أضواء التلفاز.

3. النوم على ضوء التلفاز يقاطع إنتاج الميلاتونين في المخ، فضوء الصادر من التلفاز أو الشاشات يبقيك مستيقظًا ليلاً ويعرضك للضوء الأزرق مما يؤثر على دورة النوم بشكل عام.

4. استخدام أي نوع من الوسائط التي تظهر الصوت أو الضوء والنوم عليها يعزز من سوء صحة النوم، وأكدت إحدى الدراسات إن 15% من الأشخاص واجهوا صعوبات في النوم أثناء تشغيل التلفاز، ويشعر حوالي 20% منهم بالتعب عند الاستيقاظ.

البدائل الصحية

بعض البدائل قد تساعدك على النوم بدلًا من ضوء وصوت الشاشات، منها:

1. الضوضاء المحيطة الملونة وهي أخف تأثيرًا من الضوضاء البيضاء، وهي عبارة عن مستويات متساوية من الترددات المهدئة مثل أصوات البحر أو المروحة.

2. محفزات حسية ذاتية سمعية أو بصرية تعزز من الاسترخاء مثل أصوات النقر، الموسيقى الهادئة التي تساعد على تعزيز خفض مستويات ضغط الدم، وبالتالي تحسين القدرة على النوم.