شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع التواصل الاجتماعى السبب.. تعرف على رهاب الكوينوفوبيا والان مع تفاصيل الخبر

يسعى معظم الناس إلى عيش حياة هادئة وطبيعية، بعيدًا عن المشاكل والضغوطات المختلفة، لكن "الحياة العادية" قد تمثل رعبا لبعض الأشخاص، وهو ما يعرف برهاب الكوينوفوبيا.

ويعانى المصابون من هذا الرهاب، وفقا لموقع "Very well mind" بخوف شديد يصل إلى درجة الرعب، من أن يكونوا مجرد أشخاص عاديين، غير مميزين بشى محدد أو غير مؤثرين في حياة من حولهم.

ما هو رهاب الكوينوفوبيا؟

ويعد رهاب الكوينوفوبيا (Koinophobia) هو الخوف من أن يكون الشخص عاديًا أومتوسطًا، وأن يعيش حياة عادية تفتقر إلى الأهمية والمعنى، وعلى الرغم من أن مصطلحات "متوسط" و "عادي" هي مصطلحات نسبية، وربما نكون جميعًا متوسطي الأداء أو أقل من المتوسط في شيء ما مقارنة بشىء أخر، لكن المصاب بالكوينوفوبيا يشعر بالخوف الشديد من فكرة "العادية".

أسباب الإصابة برهاب الكوينوفوبيا

لا يعد رهاب الكوينوفوبيا إضطرابا نفسيا في حد ذاته، مثل اضطراب القلق العام أو اضطراب القلق الاجتماعي ، رغم ذلك يعانى الكثيرين من الخوف من العادية أو "الخوف من الرداءة".

ولا يوجد سبب محدد لرهاب الكوينوفوبيا، ولكنه قد ينبع من الرغبة في ترك إرث أو أثر دائم على العالم، وأحيانا يمر كثير من الناس بأزمات وجودية تدفعهم الرغبة في أن يخلد ذكراهم بعد وفاتهم، كذلك يخشى من يعانون من تدني تقدير الذات أن يكونوا عاديين، إذا ارتبط تقديرهم لذاتهم بمهارة معينة، و قد يكون ذلك وسيلةً للتعويض عن انعدام الأمن والشعور بفخر المحيطين بهم.

دور وسائل التواصل الإجتماعى في تزايد رهاب الكوينوفوبيا

تتيح وسائل التواصل الاجتماعي فرصةً لعرض رؤية مختارة للشخص عن حياته، ويكتفي الكثيرون بنشر لمحات من كل ما يقومون به من أعمال رائعة، مما يؤدي هذا إلى تصور أن الآخرين يحققون إنجازات أكبر منا ويعيشون حياةً أفضل، وهو ما يساهم في تنامي رهاب الكوينوفوبيا.

أعراض رهاب الكوينوفوبيا

يوجد عدد من الأعراض التي ترتبط برهاب الكوينوفوبيا، وهى:

القلق والإحباط الشديد من الشعور أنك شخص عادى

صعوبة لهدوء والاسترخاء، لأن أي وقت تقضيه دون العمل على تحقيق أهداف محددة قد يبدو وكأنه مضيعة للوقت.

الشعور بالإرهاق والإستمرار في العمل على نحو غير صحي.

تتحدث عن نفسك بشكل سلبي، وتقول أشياء سلبية عن إنجازاتك لأنك لا تشعر أبدًا أن أي شيء كافٍ.

الشعور بأنك في حالة تنقل مستمر، والإرهاق مع مرور الوقت لأن هذا ليس مستدامًا.

التعامل مع رهاب الكوينوفوبيا

إذا شعرت أنك مصاب بهذا النوع من الرهاب، يوجد عدد من الخطوات التي تجعلك أكثر تصالحا مع نفسك، وهى:

مارس تقبل الذات

ينبع الخوف من أن تكون عاديًا غالبا من تقدير الذات، لذلك تساعد ممارسة تقبل الذات على أن تكون راضيًا عن نفسك كما أنت الآن.

خذ فترات راحة من وسائل التواصل الاجتماعي

إذا شعرتَ بالتقصير عند رؤية ما ينجزه الآخرون، فافصل نفسك عن العالم وركز على شيء تستمتع به

ضع أهدافًا قابلة للتنفيذ

لا بأس أن ترغب في إنجاز شيء ما في حياتك، لكن اختيار توقعات معقولة لنفسك قد يمنعك من الإفراط في إرهاق نفسك

تحدث إلى معالج نفسي

يمكن لمقدم رعاية نفسية مدرّب على علاج القلق أن يُساعدك في تخفيف الضيق الناتج عن رهاب الكوينوفوبيا، وبشكل خاص، يمكن أن يساعدك العلاج السلوكي المعرفي في تحديد الحديث السلبي مع نفسك والمعتقدات الكامنة التي تُثير خوفك من أن تكون عاديًا.

كن لطيفًا مع نفسك

اعلم أن الحياة لا تقتصر على الإنتاجية والنتائج.