شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا يكشف عن إصابته بسرطان الجلد.. لماذا يعد استخدام واقي الشمس أمرًا مهمًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشف المصارع والممثل الأمريكي جون سينا عن إصابته بسرطان الجلد مرتين، وقال إنه لم يكن يستخدم واقيًا من الشمس في طفولته نظرًا لانخفاض الوعي بسرطان الجلد، وكان يعتقد أنه لن يُصاب به، بحسب موقع تايمز ناو.

وقال جون سينا البالغ من العمر 48 عامًا إنه تم تشخيص إصابته بسرطان الجلد مرتين - أثناء فحص روتيني للجلد، حيث تمت إزالة بقعة سرطانية من صدره، تلاها بقعة ثانية على كتفه بعد عام.

يقول بطل العالم في WWE، الحائز على 16 لقبًا، إنه "محظوظ جدًا" لوجود طبيب أمراض جلدية ماهر ساعده على تجاوز خوفه من التشخيص.

ما هو سرطان الجلد؟

سرطان الجلد هو نمو خلايا غير طبيعية في أنسجة الجلد. عادةً، مع تقدم خلايا الجلد في السن وموتها، تتكون خلايا جديدة لتحل محلها. ولكن عندما لا تسير هذه العملية كما ينبغي - كما هو الحال بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس - تبدأ الخلايا في النمو بسرعة أكبر، وقد تكون غير سرطانية أو سرطانية.

بحسب الأطباء، ينتشر سرطان الجلد إلى الأنسجة المجاورة أو مناطق أخرى من الجسم إذا لم يُكتشف مبكرًا. وإذا تم تشخيصه وعلاجه في مراحله المبكرة، فإن معظم الحالات تُشفى.

الورم الميلانيني هو شكل من أشكال سرطان الجلد الذي يتكون في الخلايا المعروفة باسم الخلايا الصباغية؛ والتي تنتج الميلانين، وهو صبغة بنية اللون تعطي بشرتك لونها من بعض أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

يُعد هذا النوع من سرطان الجلد أخطر أنواعه، إذ يُمكن أن ينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

كيف يبدو سرطان الجلد؟

يقول الأطباء إن شكل سرطان الجلد يختلف باختلاف نوع السرطان. هناك قاعدة ABCDE التي توضح العلامات التي يجب الانتباه إليها:

عدم التماثل أو شكل غير منتظم

حدود أو حواف غير واضحة وغير منتظمة الشكل

لون الشامة

القطر وهو أكبر من ممحاة قلم الرصاص

تطور مما يؤدي إلى تضخم الشكل والحجم

علامات وأعراض سرطان الجلد

العلامة التحذيرية الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد هي حدوث تغير في الجلد - عادةً نمو جديد أو تغير في نمو أو شامة موجودة. تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

شامة جديدة أو موجودة تتغير في الحجم أو الشكل أو اللون أو تنزف

نتوء لؤلؤي أو شمعي على وجهك أو أذنيك أو رقبتك

بقعة مسطحة أو وردية اللون أو حمراء اللون أو نتوء

مناطق على بشرتك تبدو وكأنها ندبات

القروح التي تبدو متقشرة

جرح أو قرحة لا تلتئم

آفة خشنة متقشرة قد تسبب الحكة والنزيف وتصبح متقشرة

هل يحمي واقي الشمس من السرطان؟

يقول الخبراء إنه في معظم الحالات، يمكن الوقاية من سرطان الجلد، وأفضل طريقة لذلك هي تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس وحروقها.

يمكن للأشعة فوق البنفسجية من الشمس أن تلحق الضرر ببشرتك، ومع مرور الوقت، تؤدي إلى سرطان الجلد.

من طرق حماية نفسك من سرطان الجلد استخدام واقي شمس واسع الطيف بعامل حماية للبشرة (SPF) 30 أو أعلى. يحمي واقي الشمس واسع الطيف من الأشعة فوق البنفسجية (UV-B) والأشعة فوق البنفسجية (UV-A). ضعه قبل 30 دقيقة من الخروج، واستخدم واقي الشمس يوميًا، حتى في الأيام الغائمة وخلال أشهر الشتاء.

