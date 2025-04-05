تحذير صحي: السمنة والكوليسترول من أبرز مسببات تصلب الشرايين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أطلق تجمع الرياض الصحي الثاني حملة توعوية للتنبيه بمخاطر تصلب الشرايين، الذي يحدث نتيجة تراكم مواد دهنية ومؤكسدة على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تقليل تدفق الدم إلى أعضاء الجسم الحيوية.

وأشار التجمع إلى أن هذا التصلب قد يؤدي إلى أمراض خطيرة أبرزها أمراض القلب التاجية، والذبحة الصدرية، ومرض الشريان السباتي، محذرًا من عوامل الخطورة التي تساهم في تفاقم الحالة مثل: ارتفاع الكوليسترول في الدم، زيادة الوزن أو السمنة، والتاريخ العائلي للإصابة.

وأكد التجمع أن العلاج الرئيسي يتمثل في تغيير نمط الحياة إلى أسلوب صحي، مع استخدام الأدوية المناسبة للتحكم في الحالة والحد من تطورها.

ودعا التجمع المواطنين والمقيمين إلى اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والمتابعة الطبية الدورية للوقاية من هذا المرض الصامت الذي يهدد الحياة.

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