شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء البامية بهذه الطريقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

البامية نوع من الخضراوات غني بالعناصر الغذائية، وتستخدم على نطاق واسع ورغم شهرتها بمحتواها من الألياف وفوائدها الهضمية، إلا أن مستخلصها المائي - ماء البامية - اكتسب شعبية واسعة كعلاج طبيعي لفقدان الوزن، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز اوف انديا".

البامية غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد على الهضم، وتنظم مستويات السكر في الدم، وتدعم عملية الأيض.

كيف يساهم ماء البامية في إنقاص الوزن؟

تحتوي حصة 100 جرام من البامية على حوالي 33 سعرة حرارية فقط، مما يجعلها إضافة مثالية منخفضة السعرات الحرارية لنظام غذائي لإنقاص الوزن، وتُعد البامية مصدرًا ممتازًا للألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من الإفراط في تناول الطعام.

ويُشكل المحتوى المخاطي في البامية قوامًا يشبه الهلام عند مزجه بالماء، مما يُبطئ عملية الهضم ويمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما تحتوي البامية على مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تُساعد على تحسين عملية الأيض، حيث أن الأيض السريع يحرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر، مما يُساعد على إنقاص الوزن.

وتُبطئ الألياف الموجودة في البامية امتصاص السكر، مما يمنع ارتفاع مستويات الأنسولين الذي يؤدي إلى تخزين الدهون، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض السكر أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالسمنة.

وتعتبر الأمعاء الصحية هي مفتاح إنقاص الوزن، حيث تُساعد ألياف البامية على الهضم، وتمنع الانتفاخ، وتُعزز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة.

طريقة تحضير ماء البامية للتخسيس

اغسل قرون البامية جيدًا لإزالة أي أوساخ أو مبيدات حشرية، واقطع طرفي البامية وقطعهما إلى قطع صغيرة، وانقع البامية في كوب من الماء طوال الليل (8-10 ساعات على الأقل)، وفي الصباح، قلّب الماء وصفّيه لإزالة قطع البامية، ثم أضف عصير الليمون أو العسل حسب الرغبة، وتناوله على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.

الآثار الجانبية لماء البامية

قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ والغازات بسبب محتوى البامية العالي من الألياف، ونادرًا ما يحدث ذلك، ولكنه وارد الحدوث لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البامية، فإذا كنت تتناول أدوية للسكر على وجه الخصوص، استشر طبيبك قبل تناول ماء البامية يوميًا.