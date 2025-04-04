شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعزز صحة الدماغ وتساعدك على التركيز والان مع تفاصيل الخبر

التركيز وتعزيز صحة الدماغ والقدرة على التذكر وعدم النسيان وثبات المعلومات والاهتمام أيضًا بسلامة التفكير والإدراك أمر في غاية الأهمية، وفقًا لتقرير نشر في موقع schiff فإن الأبحاث التغذوية على الدوام ربطت بين تناول الطعام وتأثيره على اتصالات الدماغ ومدى جودة التواصل الخلوي العصبي في أدمغتنا.

تابع التقرير موضحًا أن فوائد الطعام للخلايا العصبية والدماغية أمر في غاية الأهمية لأن يجب اتباع نظام غذائي صحي يعزز صحة الدماغ والتفكير والادراك أيضًا.

ماذا عليك أن تأكل لتعزيز صحة الدماغ؟

اتبع أنظمة غذائية صحية خالية من الدهون والمقليات والأطعمة الدهنية.

اجعل خياراتك الغذائية أغلبها من الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبقدونس والشبت والخس تلك التي توفر الترطيب للجسم وللدماغ أيضًا.

اهتم بتناول التوت المعزز لصحة العقل والدماغ والتفكير.

اهتم بالأطعمة التي تحتوي على المغذيات النباتية والمركبات النباتية التي تحمي الدماغ والجسم.

الاهتمام بشكل كبير بتناول الأسماك كأحد أفضل أنواع البروتين التي تعزز صحة الدماغ وتعزز الخلايا العصبية وتحسن من الوظائف الادراكية للدماغ.

تناول المكسرات بجميع أنواعها المختلفة حوالي خمس حصص على الأقل في الأسبوع الواحد.

زيت الزيتون الذي يحتوي على كم هائل من أوميجا 3 من أفضل الخيارات الصحية.

الفاصوليا يجب أن تتناولها بشكل جيد.

اهتم بتناول الحبوب الكاملة التي تعزز صحة الدماغ والادراك والتفكير.

الدجاج المشوي أو المسلوق أو غير المقلي بشكل عام حوالي وجبتين على الأقل في الأسبوع الواحد.

بتجنب قدر الإمكان عن الدهون المشبعة التي تعرقل صحة الدماغ.

قلل من تناول الأطعمة الحيوانية قدر الإمكان خاصة الدهنية منها.

تناول الزبادي أحد أهم منتجات الألبان الصحية.

تناول الكرنب الصحي والشوفان وبذور الشيا من الخيارات الصحية المفيدة أيضًا.

السلطات المختلفة النكهات من الأطعمة الصحية التي ترطب الدماغ.

لا تنسى العيش بنمط حياة صحي قائم على ممارسة الرياضة والنوم المريح فضلاً عن البعد عن الشاشات قدر الإمكان وتناول المكملات الغذائية لسد النقص الغذائي وفقًا لرؤية الطبيب، والتأكد من الهدوء وتقليل التوتر لعمل الدماغ بشكل أمثل.