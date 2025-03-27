شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للجسم عند إضافة ملعقة من الكاكاو الخام لنظامك الغذائى يومياً؟ والان مع تفاصيل الخبر

يُمكن أن يُقدّم لكَ إضافة مسحوق الكاكاو إلى نظامك الغذائي فوائد صحية مُتنوعة، ولكن هل من الآمن تناول ملعقة صغيرة منه يوميًا؟

وفقا لموقع indianexpress.يمكنك تناول ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو يوميًا فهذا يُعد آمنًا لمعظم الناس، ومع ذلك، تنصح الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بالحد من تناول الكاكاو الغني بالفلافانول إلى 2.5 جرام كحد أقصى، وأوصت بإضافة مسحوق الكاكاو إلى العصائر أو تناوله كمشروب دافئ مع الحليب.

كما أن الكاكاو الخام غني بمضادات الأكسدة، وبفضل مركبات الفلافونويد الموجودة فيه، وهي مضادات أكسدة قوية تُقلل الالتهابات في الجسم، فقد يُساعد مسحوق الكاكاو على خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL)، مما يُحسّن صحة القلب، كما أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو قد تحمي من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، مما يُعزز وظائف الدماغ مع التقدم في السن.

ما هي الكمية المثالية لتناول الكاكاو الخام؟

يُنصح عمومًا بتناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين يوميًا، فإذا كنت جديدًا على الكاكاو، فابدأ بكمية أقل لترى كيف يستجيب جسمك له.

هل يمكن أن يكون له أي مخاطر صحية ؟

في حين أن مسحوق الكاكاو مفيد للعديد من الأشخاص، إلا أن بعض الأفراد قد يواجهون مشكلات معينة عند استهلاكه بانتظام:

قلة النوم: قد يحتوي مسحوق الكاكاو غير المُحلى أيضًا على نسبة عالية من الثيوبرومين، حوالي 300 ملج لكل 15 جرامًا. قد يؤدي الإفراط في تناول الثيوبرومين (أكثر من 1000 ملغ) إلى الأرق، وزيادة معدل ضربات القلب، والقلق.

اضطرابات الجهاز الهضمي: قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ أو اضطراب المعدة عند تناول كميات كبيرة من مسحوق الكاكاو.

ردود الفعل التحسسية: على الرغم من ندرتها، يمكن أن يسبب الكاكاو حساسية شديدة لدى بعض الأفراد، مما قد يتطلب علاجًا طارئًا.

التفاعل مع الأدوية: إذا كنت تتناول أدوية خفض ضغط الدم، كن حذرا؛ فالكاكاو قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل أكبر، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات.