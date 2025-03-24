ماذا تفعل في ليلة القدر للأطفال؟

أنشطة مع الأطفال في ليلة القدر

شاركيهم في بناء المسجد

شاركيهم في بناء المسجد

اصنعوا سجادة الصلاة

ابتكروا جرة الصدقات

قومي بقراءة القصص الإسلامية

قومي بقراءة القصص الإسلامية

احفظوا أنشودة ليلة القدر

مارسوا لعب الأدوار

قوموا بإعداد مجلة تربوية

قوموا بإعداد مجلة تربوية

اصنعي بطاقات ورق عليها أسئلة تخص الليلة

الفنون والحرف العربية

بودكاست القصص الإسلامية

بودكاست القصص الإسلامية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 07:23 صباحاً - في، يهيئ الناس الأجواء للتعبد، لكن إذا كان لديك أكثر من طفل في البيت، هل يمكنكِ جعل طفلكِ الصغير يجلس لأكثر من بضع دقائق للتعبد؟ سيقول معظم الآباء "لا"؛ فهو صعبٌ للغاية ومُرهقٌ للغاية بالنسبة للأمهات والآباء على حد سواء، مع ذلك، هذه ليست مشكلةً كبيرة؛ لأن أطفالنا الصغار يتعلمون من خلال الاستمتاع، وتترسخ المعلومات في أذهانهم بشكل أفضل عندما يمتصونها من خلال التجارب الملموسة، بدلاً من إجبارهم على التصرف مثل البالغين وفقدان العنصر الطفولي الذي يزين الدنيا من حولنا.لأن أطفالنا يتعلمون من خلال اللعب، فقد قررنا أن نقدم لكم قائمة من الأنشطة الممتعة التي تعلم طفلك كيف يصبح مسلمًا جيدًا ونشطاً، فاستغلوا الفرصة لتعليمها لأطفالكم في ليلة القدر، ودعي طفلك يشاركك حضور هذه الليلة، بما يتناسب مع عمره، ولا يحد من حركته.لكن تذكري أن تُصمّمي الأنشطة بما يتناسب مع أعمار الأطفال، وأن تُجري التعديلات اللازمة بناءً على اهتماماتهم وقدراتهم. الهدف هو خلق بيئة إيجابية وممتعة تُمكّنهم من التعرّف على الإسلام بطريقة ممتعة وتفاعلية.ابنِي مسجدًا مع طفلك من مواد بسيطة: كرتون أو قطع ليغو، ودعيه يزينه كما يشاء. ساعدي طفلك في اختيار تصميم مسجده؛ قد يكون مشابهًا للمسجد الذي ترتاده عائلتك، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو المسجد الأقصى، أو الكعبة المشرفة.عند بناء المسجد تحدثي مع طفلك عن أهمية المساجد، وأهمية مسجد كمسجد النبي، وما هي العبادات التي يمكن القيام بها في المسجد. وبما أنها نشاط ممتع، فمن المرجح أن يرغب طفلك في القيام به مرة أخرى، ما يعني أنه سيكون لديك عدة فرص لمناقشة فائدة المساجد والصلاة مع أطفالك.اعلمي أنه يتوفر في المكتبات مجسمات ورقية احترافية، تحتاج فقط للملاحظة والتركيب. يمكنكك شراء ما يناسبك منها.صنع سجادة صلاة مع طفلك من أفضل الأنشطة الإسلامية الممتعة التي يمكنك القيام بها معه. اجعليها ممتعة قدر الإمكان، ووفري له جميع المواد اللازمة لتزيينها.أثناء قيامك بهذا النشاط مع أطفالك تحدثي معهم عن أهمية وجوهر أداء الصلاة، وعلميهم كيفية أدائها نظرياً وعملياً.هذا النشاط سوف يشجع الصغار على الصلاة بشكل أكثر انتظامًا منذ سن مبكرة، وسيحول الصلاة من كونها مجرد فعل عبادة إلى كونها أيضًا فعلًا تبعث الراحة والطمأنينة في النفس.إن جرة الصدقات هي نشاط رائع من شأنه أن يعلم طفلك العديد من المبادئ الفاضلة؛ مثل الإيثار، واللطف، والتعاطف مع الآخرين، والانضباط الذاتي، والأهم من ذلك أنه سيعلمهم القيمة الحقيقية ومكانة المال.احرصي على استخدام مرطبان مصنوع من أي مادة غير الزجاج؛ حتى لا يُصاب طفلك بأذى إذا سقط، ثم اسمحي له بتزيين المرطبان كما يشاء. كما أن تسمية المرطبان باسم مميز قد يكون ممتعًا ومثيرًا لطفلك.اطلبي من طفلك أن يبدأ بالادخار في المرطبان، وعندما يدخر مبلغًا معينًا، وجّهيه لإنفاقه على المحتاجين. التشجيع مهم جدًا في هذا النشاط، لذا احرصي على مدح طفلك دائمًا على الادخار في المرطبان.قراءة القصص الإسلامية مع طفلك من الأنشطة الممتعة الرائعة التي يمكنك القيام بها قبل النوم. إن السماح لطفلك باختيار كتبه المفضلة سيجعله متحمسًا لقراءة الكتاب معك، وفي الوقت نفسه، يجب عليك توجيه هذه العملية للتأكد من حصوله على الكتب المناسبة لعمر الطفل فقط، فاختاري له القصص التي تحكي عن فضائل ليلة القدر، هذا النشاط مفيد جدًا لطفلك؛ لأنه سيحفز خياله، ويساعد في بناء علاقة وثيقة من الأمان والثقة بينك وبين طفلك، وسيقدم لطفلك الدين الإسلامي بسلاسة.أنشئي حلقة سرد قصص حيث يستمع الأطفال إلى قصص إسلامية من القرآن الكريم أو الحديث الشريف. استخدمي أدوات مساعدة، أو صورًا، أو حتى مثّل أجزاءً من القصص لجعلها أكثر تشويقًا.واطلبي من الأطفال كتابة ورسم كتب قصصية إسلامية خاصة بهم. يتيح هذا النشاط للأطفال استخدام إبداعاتهم مع تعزيز الدروس الأخلاقية للطفل والدينية المهمة .تعليم أطفالك الإنشاد وغناء النشيد معهم هو نشاط إسلامي آخر سوف تستمتعين به أنت وأطفالك كثيرًا، ومن خلاله تستطيعين تعليمهم أشياء كثيرة. حيث تعتبر الأناشيد وسيلة سهلة لحفظ الأشياء التي عادة ما يكون من الصعب حفظها؛ سواء كانت بعض قواعد العبادة، أو بعض النصوص الإسلامية التي تشرح شيئًا لطفلك .بدلاً من إجبارهم على فهم الدين بشكل مباشر، قومي بتحويل هذا الدرس الصعب إلى نشيد يستمتعون بغنائه، وإليك كلمات أنشودة سلة، يمكن تحفيظها للأطفال:فـي لـــيْـــلَــة الْـــقَـــدْرِ فـي آخِـرِ الـعَـشْــرِفَــضْـــلٌ وَمَــرْحَــمَــةٌ خَـيْـرٌ بِـلا حَــصْــرِفـــاقَـــتْ بـــمَـــنْـزِلَــةٍ أَلْــفًـا مِـنَ الــشَّـهْـرِيَــعـــفـــو بـــهـــا اللهُ عَـنْ سـَالِـفِ الْـوِزْرِفــيـهـا الـسَّــلامُ سَرى لِـمَـطْـلَــعِ الْــفَـجْــرِقَــدْ خَـصَّــــهـــــا اللهُ بـالــنُّـــورِ والـذِّكْـرِوأنــــــزَلَ الــــقُـــرْآنْ فـي لَـــيْــلَـةِ الْـقَـــدْرِيـا رَبِّ فـاغْـفِــرْ لِــي واشْرَحْ بِها صَدْرِييَـسِّـرْ بِـهــا أَمْــــرِي واجْـعَــلْــهُ لـلـيُـسْــرِإن لعب الأدوار لعبة ممتعة للغاية يستمتع بها معظم الأطفال، وتكييفها مع الثقافة الإسلامية سيكون بالتأكيد نشاطًا ممتعًا للغاية لأطفالك.يمكن لأطفالك أن يتصرفوا بناءً على القصص الإسلامية التي يتعلمونها في وضع لعب الأدوار، أو أن يتخيلوا أنفسهم يؤدون العمرة في مكة المكرمة... إلخ.هل تحفظين في ذاكرتك أفكار ألعاب إدراكية للأطفال؟إن عمل مجلة إسلامية يحدد فيها طفلك الأنشطة التي سيقوم بها خلال هذه الليلة، من أكثر الأنشطة الإسلامية فعالية للطلاب لتنظيم وقتهم، وتدوين جميع لحظاتهم المفضلة، وعدم تفويت أي نشاط إسلامي.يمكن لطفلك أن يصنع المجلة بنفسه، ويزين غلافها وصفحاتها لمزيد من المتعة، ثم بطريقة فنية ممتعة، دعه يملأها بذكرياته ومشاعره وخططه.فوائد الأشغال اليدوية للأطفال.. تطور المهارات الحركية وتحسن الذاكرةيمكن أن تكون مسابقة البطاقات الإسلامية مضاعفة المتعة عن أي لعبة أخرى؛ حيث أنها ليست ممتعة للعب فحسب، بل إنها ممتعة أيضًا لصنعها مع طفلك، وتحرك ذاكرته بالمعلومات التي تكتب عليها.أثناء صنع البطاقات، يمكنك شرح درس إسلامي لطفلك، ثم استخدام اللعبة كمراجعة ممتعة لهذا الدرس؛ وهي مراجعة سيعودون إليها في كثير من الأحيان بمفردهم.من خلال ألعاب الورق الإسلامية يمكنك تعليمهم أركان الإسلام، وأركان الإيمان، وأيام الصيام الإلزامي والاختياري، والأيام التي يحرم فيها الصيام، وعدد الركعات في الصلاة، ومعلومات عن ليلة القدر.كما يمكن استخدام بطاقات عليها آيات قرآنية على أحد وجهيها ومعانيها على الوجه الآخر. تساعد هذه اللعبة الأطفال على حفظ وفهم آيات القرآن الكريم الرئيسية .علمي أطفالك إبداعات الخط العربي، أي عرّفيهم على فن الخط العربي. زوّديهم بأدواتٍ لإنشاء تصاميمهم الخطية الخاصة أو كتابة أسمائهم بالخط العربي. ثم. نظّموا مسابقات تلوين، واعرضوا الأعمال الفنية لتشجيع الإبداع.أو العبوا لعبة بينغو، حيث يطابق الأطفال الحروف العربية مع أصواتها المقابلة. يُعزز هذا النشاط إدراك الحروف العربية ونطقها. وأنشئي سباق تتابع باستخدام البطاقات التعليمية العربية. على الأطفال التقاط بطاقة، وقراءة الكلمة أو الحرف العربي، وتسليمها إلى زميلهم التالي. هذا يُضيف عنصرًا ماديًا لتعلم اللغة.

شجّعي الأطفال الأكبر سنًا على إنشاء بودكاست قصص إسلامية خاصة بهم. يمكنهم سرد القصص، ومشاركة خواطرهم، وحتى إجراء مقابلات مع أفراد المجتمع حول تجاربهم ومعارفهم. وعلميهم مشاركة قصص عن الظواهر السماوية من التاريخ الإسلامي.

الدراما الإسلامية والمسرحيات

قسمي الأطفال إلى مجموعات، وكلّفي كل مجموعة بقصة قرآنية. اطلبي منهم إعداد مسرحيات قصيرة أو مسرحيات مستوحاة من القصص، مع التركيز على الدروس والعبر الأساسية.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص