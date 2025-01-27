كيف تحمي الحامل نفسها من العدوى في الشتاء؟ إليكِ دليل مفصّل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 11:54 صباحاً - الحمل رحلة مميزة مليئة بالتحديات؛ حيث يتغير جسم المرأة، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى، وفي سبيل دعم حياة جديدة للمولود، خاصة خلال فصل الشتاء؛ والمعروف أن التغيرات المناخية في الشتاء تزيد من مخاطر الأمراض المعدية، مثل نزلات البرد والأنفلونزا، الأمر الذي يثير قلق العديد من الحوامل.

ولأن الوقاية خير من العلاج، يقدم الدكتور جمال حسن المرسي، أستاذ النساء والتوليد دليلاً متكاملاً مليئًا بالنصائح والمعلومات الموثقة لـكيفيية حماية الحامل من العدوى في الشتاء، وطرق الحفاظ على صحتها وصحة الجنين.

لماذا تكون الحامل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في الشتاء؟

حامل بملابس الشتاء تمسك بطنها

التغيرات المناعية خلال الحمل، تضعف جهاز المناعة لتجنب مهاجمة الجنين، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى.

خلال الحمل، تضعف جهاز المناعة لتجنب مهاجمة الجنين، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى. الطقس البارد: انخفاض درجات الحرارة يعرض الجسم للإجهاد، مما يؤدي إلى ضعف الدفاعات الطبيعية.

انخفاض درجات الحرارة يعرض الجسم للإجهاد، مما يؤدي إلى ضعف الدفاعات الطبيعية. الازدحام في الأماكن المغلقة تكثر الأمراض الفيروسية في الأماكن المغلقة بسبب ضعف التهوية وزيادة انتشار الجراثيم.

تكثر الأمراض الفيروسية في الأماكن المغلقة بسبب ضعف التهوية وزيادة انتشار الجراثيم. الحساسية الهرمونية تؤدي التغيرات الهرمونية إلى زيادة استجابة الجسم لبعض العوامل البيئية التي قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

ماذا تتوقعين في كل مرحلة من مراحل الحمل؟

نصائح لحماية الحامل من العدوى في فصل الشتاء

الطعام الصحي يعزز المناعة الطبيعية

تعزيز المناعة الطبيعية

التغذية الصحية: ركزي على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل: فيتامين"سي": يوجد في البرتقال، الكيوي، الجوافة، والبروكلي.

ركزي على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل: فيتامين"سي": يوجد في البرتقال، الكيوي، الجوافة، والبروكلي. فيتامين"د": احرصي على التعرض لأشعة الشمس يوميًا، وتناولي منتجات الألبان والأسماك الدهنية.

احرصي على التعرض لأشعة الشمس يوميًا، وتناولي منتجات الألبان والأسماك الدهنية. الزنك: يمكن الحصول عليه من المكسرات والبقوليات.

يمكن الحصول عليه من المكسرات والبقوليات. البروبيوتيك: يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويُوجد في الزبادي والأطعمة المخمرة.

يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويُوجد في الزبادي والأطعمة المخمرة. شرب السوائل الدافئة: احرصي على تناول الشاي العشبي مثل: الزنجبيل، النعناع، والقرفة، كما أن شرب الماء بكميات كافية يحافظ على ترطيب الجسم.

احرصي على تناول الشاي العشبي مثل: الزنجبيل، النعناع، والقرفة، كما أن شرب الماء بكميات كافية يحافظ على ترطيب الجسم. تناول الأطعمة المضادة للالتهاب: أضيفي الثوم، الزنجبيل، والكركم إلى نظامك الغذائي، حيث تحتوي هذه المكونات على خصائص تعزز المناعة.

طرق منزلية للوقاية من الفيروسات والبكتيريا

ارتداء الكمامة يحمي من العدوى

غسل اليدين بانتظام: اغسلي يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، واستخدمي معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة كحول طبي لا تقل عن 60% عند الضرورة.

اغسلي يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، واستخدمي معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة كحول طبي لا تقل عن 60% عند الضرورة. تجنب الأماكن المزدحمة: حاولي تقليل وجودك في الأماكن المغلقة والمزدحمة، مثل الأسواق والمواصلات العامة.

حاولي تقليل وجودك في الأماكن المغلقة والمزدحمة، مثل الأسواق والمواصلات العامة. ارتداء الكمامة: احرصي على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو عند زيارة المستشفيات.

احرصي على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو عند زيارة المستشفيات. تعقيم الأسطح: نظفي وعقمي الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب وأسطح المطبخ.

نظفي وعقمي الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب وأسطح المطبخ. التهوية الجيدة: احرصي على تهوية منزلك يوميًا للتخلص من الجراثيم والبكتيريا

أهمية اللقاحات

حامل تأخذ أحد اللقاحات الواقية

لقاح الأنفلونزا: يوصى به بشدة خلال فترة الحمل لأنه يقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا ومضاعفاتها.

يوصى به بشدة خلال فترة الحمل لأنه يقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا ومضاعفاتها. لقاحات أخرى: استشيري طبيبك لمعرفة اللقاحات الأخرى التي تحتاجين إليها، مثل لقاح الكزاز أو لقاح كوفيد-19

استشيري طبيبك لمعرفة اللقاحات الأخرى التي تحتاجين إليها، مثل لقاح الكزاز أو لقاح كوفيد-19 الحفاظ على الدفء: ارتدي ملابس مريحة ودافئة مكونة من طبقات لتناسب تقلبات درجة الحرارة

ارتدي ملابس مريحة ودافئة مكونة من طبقات لتناسب تقلبات درجة الحرارة استخدمي بطانيات إضافية أثناء النوم لتجنب الشعور بالبرد

حافظي على دفء أطرافك بارتداء الجوارب والقفازات

عادات يومية للحامل للحفاظ على الصحة في الشتاء

النوم الكافي: احرصي على الحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة 7-9 ساعات يوميًا، حيث أن النوم يعزز وظائف الجهاز المناعي.

احرصي على الحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة 7-9 ساعات يوميًا، حيث أن النوم يعزز وظائف الجهاز المناعي. ممارسة الرياضة الخفيفة: حاولي ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا، حيث تساعد التمارين على تحسين الدورة الدموية وتعزيز المناعة

حاولي ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا، حيث تساعد التمارين على تحسين الدورة الدموية وتعزيز المناعة الابتعاد عن التوتر والإجهاد: الإجهاد يؤثر سلبًا على الجهاز المناعي، مارسي تمارين التأمل أو التنفس العميق لتخفيف التوتر

التعامل مع الأمراض الشائعة خلال الشتاء

حامل تتناول مشروبًا دافئًا

نزلات البرد

استخدمي العلاجات المنزلية مثل العسل مع الليمون.

استنشقي بخار الماء لتخفيف انسداد الأنف.

ارتفاع الحرارة

استشيري الطبيب فورًا إذا شعرتِ بارتفاع في درجة الحرارة.

تناولي كميات كافية من السوائل لتجنب الجفاف.

التهاب الحلق

الغرغرة بالماء الدافئ والملح تقلل من الالتهاب.

تجنبي تناول الأدوية دون استشارة الطبيب.

الأطعمة التي يجب على الحامل تجنبها في الشتاء

الأطعمة النيئة أو غير المطهية جيدًا؛ مثل البيض النيئ واللحوم غير المطهية.

الأطعمة المصنعة؛ تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والمواد الحافظة.

الكافيين الزائد، قد يؤثر على تطور الجنين.

الحلويات السكرية بكثرة؛ حيث تضعف المناعة وتزيد من خطر الالتهابات.

استشارة الطبيب فورًا

حامل تعاني من أحد أمراض الشتاء

إذا ظهرت أعراض مثل: الحمى أو السعال الشديد.

الراحة التامة: خذي قسطًا من الراحة لدعم جسمك في محاربة العدوى.

خذي قسطًا من الراحة لدعم جسمك في محاربة العدوى. شرب السوائل: فالسوائل تساعد في تقليل الجفاف وتنظيم درجة حرارة الجسم.

احتياطات أساسية عند زيارة الأماكن العامة

اختاري وقتًا أقل ازدحامًا للتسوق أو زيارة الأصدقاء. احرصي على حمل معقم اليدين. تجنبي ملامسة الأسطح العامة دون داعٍ. لا تترددي في طلب استشارة طبية عند الحاجة، وتذكري أن الوقاية والعناية الذاتية هما المفتاح لحمل صحي وآمن.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليك استشارة طبيب متخصص.