شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند إضافة بذور الشيا المنقوعة إلى هذا العصير؟ والان مع تفاصيل الخبر

سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو التحول ببساطة إلى نظام غذائي صحي، فإن إضافة بذور الشيا المنقوعة يمكن أن تكون إضافة رائعة، ويشير تقرير موقع "تايمز أوف انديا" إلى فوائد إضافة بذور الشيا إلى عصير البرتقال الذى يتم إعداده فى المنزل.

كل من بذور الشيا وعصير البرتقال ملىء بالفوائد والعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولكن عند إضافة بذور الشيا المنقوعة إلى عصير البرتقال الطازج، يمكن أن تُعظم هذه الفوائد.

يمكن إضافة بذور الشيا إلى النظام الغذائي عن طريق إضافتها إلى الماء المنقوع أو شاي الأعشاب أو العصائر المصنوعة منزليًا، مما يساعد على الهضم الفعال، ويسرع عملية التمثيل الغذائي ويساعد أيضًا في توفير الشبع، مما يساعد في إدارة الوزن والحد من نوبات الجوع. هذا المشروب القوي عبارة عن مزيج من فيتامين سي ومضادات الأكسدة والألياف، مما يساعد في تعزيز الصحة العامة. فيما يلي بعض الأسباب البسيطة لدمج هذين الأمرين وإضافتهما إلى النظام الغذائي اليومي.

تعزيز الترطيب

تشتهر بذور الشيا بقدرتها على امتصاص السوائل، حيث تنتفخ إلى أضعاف حجمها الأصلي، ولهذا السبب توفر الترطيب والشبع، عند إضافتها إلى عصير البرتقال، تمتص بذور الشيا السائل وتتمدد، وتشكل قوامًا يشبه الهلام، مما يساعد في إعطاء نظامك الغذائي دفعة من الفيتامينات والألياف، ويمكن أن يساعدك مزيج بذور الشيا وعصير البرتقال على البقاء رطبًا.

امتصاص أفضل للمغذيات

بذور الشيا غنية بالدهون الصحية، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين والمعادن المختلفة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، من ناحية أخرى، ويحتوي عصير البرتقال على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، وعند الجمع بين بذور الشيا وعصير البرتقال، يمكن للدهون والألياف الموجودة في البذور أن تساعد جسمك على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون الموجودة في العصير، مثل فيتامين أ.

تحسين الهضم

بذور الشيا هي مصدر ممتاز للألياف، وهو أمر ضروري لصحة الجهاز الهضمي الجيدة، فهي تساعد في تنظيم حركات الأمعاء ومن ثم منع الإمساك، وعند إضافة بذور الشيا إلى عصير البرتقال، فإنها تمتص العصير وتشكل قوامًا يشبه الهلام، والذي يعمل كمنظف لطيف للجهاز الهضمي. يمكن أن يساعد الجمع بين الألياف القابلة للذوبان من بذور الشيا ومحتوى فيتامين سي العالي في عصير البرتقال على دعم الهضم بشكل عام وتحسين وظيفة الأمعاء.

تنظيم مستويات السكر فى الدم

يمكن للألياف والدهون الصحية الموجودة في بذور الشيا أن تبطئ عملية الهضم، مما يمنع حدوث ارتفاعات سريعة في مستويات السكر في الدم بعد تناول المشروبات السكرية مثل عصير البرتقال، وهذا مفيد بشكل خاص للأفراد الذين يتطلعون إلى استقرار نسبة السكر في الدم أو إدارة مرض السكر، وعندما تضاف بذور الشيا إلى عصير البرتقال، فإنها تخلق مشروبًا أكثر توازناً، حيث يساعد محتوى الألياف في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، مما يوفر مستويات طاقة أكثر استقرارًا.

مصدر طبيعي للطاقة

عصير البرتقال غني بشكل طبيعي بالسكريات، وخاصة الفركتوز، والذي يوفر مصدرًا سريعًا للطاقة، من ناحية أخرى، توفر بذور الشيا طاقة مستدامة بسبب محتواها من الألياف والبروتين، ومن خلال الجمع بين بذور الشيا وعصير البرتقال، تحصل على دفعة من الطاقة، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتناول الإفطار أو وجبة خفيفة قبل التمرين.

زيادة الشعور بالشبع

تساهم الألياف والبروتين في بذور الشيا أيضًا في زيادة الشعور بالشبع، وعندما تضيف بذور الشيا إلى عصير البرتقال، تمتص البذور السائل وتتمدد، مما يساعد على ملئك بشكل أسرع ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تحاول التحكم في وزنك أو منع الإفراط في تناول الطعام، حيث إن الملمس الهلامي الذي يتشكل عندما تمتص بذور الشيا السائل يخلق قوامًا سميكًا مرضيًا يمكن أن يبقي الجوع تحت السيطرة لفترة أطول.

خصائص مضادات الأكسدة

يُعرف عصير البرتقال بمحتواه العالي من فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في مكافحة الجذور الحرة ودعم وظيفة المناعة، وتحتوي بذور الشيا أيضًا على مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد والبوليفينول، والتي تساهم في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وعند الجمع بينهما، تعمل بذور الشيا وعصير البرتقال معًا لتوفير دفعة قوية من مضادات الأكسدة، مما يساعد على حماية خلاياك من التلف ودعم صحتك العامة.

صحة الأمعاء

في حين أن بذور الشيا نفسها ليست بروبيوتيك، إلا أنها توفر البريبايوتكس التي تغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك، وتساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا في تغذية هذه الميكروبات المعوية المفيدة، مما يعزز التوازن الصحي للبكتيريا في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يعزز الاستهلاك المنتظم لبذور الشيا، وخاصة عند إقرانها بأطعمة غنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي، صحة الأمعاء، ويدعم فيتامين سي من عصير البرتقال أيضًا جهاز المناعة، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة الأمعاء.