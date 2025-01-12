أنواع الشوفان للرضع... وهل يشترط أن يكون عضوياً؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 10:23 صباحاً - تكثر أسئلة الأمهات، حول أفضل غذاء لرضيعهن، مثل "هل يمكن لطفلي تناول X" أو "ما هو أول طعام يجب أن يتناوله طفلي؟" والشوفان تحديداً هو أحد الأطعمة الأكثر شيوعاً التي يتم طرح الأسئلة عليّ عنها! ورغم أن هناك مجموعة من الأطعمة غير المناسبة للأطفال، يحب الكثير من الصغار والكبار، الشوفان، لذلك يشارككم الأطباء والاختصاصيون، الطرق المفضلة لاستخدامه، وما الذي يجب الانتباه إليه عند شرائه؟

لماذا يعتبر الشوفان غذاءً جيداً للأطفال؟

لماذا يعتبر الشوفان غذاءً جيداً للأطفال؟



هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشوفان أول طعام للأطفال، وهي:

إنه رخيص.

غني بالعناصر الغذائية.

يمد الطفل بطاقة عالية.

سهل التعبئة، والتواجد في الأسواق.

لذيذ، يحب الأطفال والكبار نكهته.

مليء بالفيتامينات والمعادن.

هل يحتاج طفلي إلى تناول عصيدة الأطفال؟

لا يتعين عليك شراء عصيدة الأطفال، ولا بأس من شراء الشوفان الذي تستخدمينه لنفسك ولأسرتك، تميل عصيدة الأطفال إلى أن تكون أغلى بكثير من الشوفان العادي، وقد يعني هذا أن طفلك يحصل على تنوع أقل في النكهة والملمس مقارنة باستخدام الشوفان العادي، وعندما يتعلق الأمر بأول أطعمة للطفل، فأكثري له من الخضروات المهروسة لمساعدة طفلك الصغير على استكشاف نكهات جديدة.

بعض الأطعمة لها فوائد إضافية، مثل الشوفان المطحون وفي النهاية من الأفضل تقديم ما تميلون إلى تناوله كعائلة حتى تتمكنوا من تناول الطعام معاً، والاستمتاع بالأطعمة نفسها.

لماذا يعتبر الشوفان مغذياً جداً؟

لماذا يعتبر الشوفان مغذياً جداً؟

الشوفان الكامل عبارة عن حبوب كاملة طبيعية، وهذا يعني أنه يحتوي على الأجزاء الثلاثة للحبوب -السويداء والنخالة والجنين- مع جميع العناصر الغذائية الموجودة في الحبوب.

هو مصدر جيد للألياف، في الحالة الطبيعية يجب أن يحتوي 6 جرامات على الأقل من الألياف لكل 100 جرام من المنتج، لكن يحتوي الشوفان على حوالي 8 جرامات لكل 100 جرام؛ مما يجعله غذاءً رائعاً وغنياً بالألياف، ورغم أن الإفراط في تناول الألياف ليس صحياً للأطفال، إلا أنه من المفيد أن يكون في نظامهم الغذائي.

الألياف المحددة الموجودة في الشوفان بيتا جلوكان، تأثيرها مفيد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

يحتوي الشوفان أيضاً على فيتامينات ومعادن و"مواد كيميائية نباتية"، وهي عناصر نباتية مثل الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي يُعتقد أنها مفيدة لصحتنا.

يحتوي الشوفان على فيتامينات ب، التي تساعدنا على إطلاق الطاقة من الأطعمة التي نتناولها، إلى جانب المعادن مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم للأطفال، لذلك فهو طريقة رائعة لتزويد الجسم ببعض الفيتامينات والمعادن في الصباح أيضاً!

يحتوي الشوفان أيضاً على البروتين ويميل إلى جعل الأشخاص يشعرون بالشبع إلى حد ما (الشبع والامتلاء) بعد تناوله كما أنه يطلق طاقته ببطء، وهذا مفيد للأطفال الصغار الذين يميلون إلى الحاجة إلى الكثير من الطاقة في الصباح لتغذية أنشطتهم التي لا تنتهي!

كيف أقدم الشوفان لطفلي؟

من أفضل الأشياء في الشوفان أنه متعدد الاستخدامات، يمكنك استخدامه لصنع العصيدة (بكل تأكيد)، ولكن يمكنك أيضاً إضافة حفنة من الشوفان إلى حبوب الإفطار الحالية إذا كان طفلك لا يحب العصيدة، للمساعدة في إضافة بعض الفيتامينات وبعض الألياف إلى وليمة الصباح.

كيف أضيف الشوفان لأطباق طفلي الرضيع أو الصغير؟

فيما يلي بعض الطرق المفضلة لدى استخدامك الشوفان، بما في ذلك بعض الوصفات:

اصنعي العصيدة! فهي وجبة الإفطار المفضلة لدى الكثير من الأطفال على الإطلاق.

أضيفي الشوفان إلى العصائر لجعلها أكثر إشباعاً.

استخدمي بقايا العصيدة لصنع قضبان العصيدة أو أصابعها، حيث يمكنك التجهيز من الليلة الماضية لوجبة إفطار أو وجبة خفيفة بسهولة.

استخدميه في الكعك، يمكنك تفتيته كطبقة فوقها أو في داخلها.

أضيفيه إلى الزبادي مع بعض الفواكه المقطعة.

اصنعي كعك الشوفان، فهو مثالي للوجبات الخفيفة أثناء التنقل.

جربي فطائر الجزر أو فطائر زبدة الفول السوداني بالشوفان، أو اصنعي فطائر الموز والشوفان.

اصنعي الموسلي أو الجرانولا بالشوفان.

أهمية تقديم الشوفان لطعام الرضيع الصلب منذ الشهر الرابع

هل يجب علي شراء الشوفان العضوي؟

كان هناك قدر كبير من الدعاية حول الشوفان على وسائل التواصل الاجتماعي، حول الشوفان العضوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مستويات الجليفوسات، وهو مبيد أعشاب يستخدم غالباً في زراعة الشوفان.

لقد تم استخدام الجليفوسات كمبيد للأعشاب لعقود من الزمن، ويتم اختباره بانتظام للتأكد من سلامته، وقد ظهرت بعض المخاوف من أنه مادة مسرطنة محتملة، ما أدى إلى ظهور بعض القلق منه.

ومع ذلك، وجدت منظمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، أن الجليفوسات لا يشكل خطراً على الصحة بالمستويات الموجودة في نظامنا الغذائي، في عام 2023، نشرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية أحدث مراجعة لها للجليفوسات، والتي تضمنت أكثر من 2000 دراسة، ولم تجد أي "مجالات قلق حرجة" مع استخدام الجليفوسات كمبيد للأعشاب.

من المهم أن نتذكر أن كمية المادة هي العامل الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالتأثيرات على صحة الإنسان، يتم مراقبة مستويات الجليفوسات في نظامنا الغذائي، والمستوى المقبول الذي يُسمح باستخدامه في نظام الغذاء أقل بكثير من الكمية المطلوبة لإحداث أي تأثير سلبي على صحتنا.

إذا كنت تريدين تجنب الجليفوسات (أيضاً إذا كنت تقدمين الشوفان بانتظام لطفلك الرضيع)، فلا بأس من اختيار الشوفان العضوي، في حين وجد أن بعض أنواع الشوفان العضوي أيضاً تحتوي على بعض مستويات الجليفوسات، فقد تم العثور على مستويات أقل، إذا كنت تسعين للحصول على الشوفان العضوي، وإذا لم تتمكني من شرائه، فإن الشوفان العادي يعد خياراً صحياً تماماً أيضاً.

وصفات بالشوفان للأطفال فوق 6 أشهر

عادةً ما تضع الأمهات الشوفان والحليب من دون استخدام المقادير، لذا كان من الصعب حساب الكميات، أحياناً تضطرين لإضافة المزيد من الشوفان في النهاية إذا كان الخليط رقيقاً للغاية، وإذا كان قوامه كثيفاً للغاية، يمكنك دائماً إضافة القليل من الحليب في النهاية أيضاً! لذا يرجى التعامل مع هذه المقادير بمرونة.

العصيدة

العصيدة

المقادير:

50 جراماً من الشوفان (30-60 جراماً تكفي)

90 مل من الحليب (80-120 مل مناسب)

حفنة كبيرة من التوت الأزرق (يمكن تقطيعه أو سحقه، لكنه يطهى بشكل جيد ويصبح طرياً)

1 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني

بعض البذور لرشها في الأعلى

طريقة التحضير:

أضيفي الشوفان للرضع والحليب إلى المقلاة، ثم ارفعي الحرارة مع التحريك جيداً.

أضيفي حفنة من التوت الأزرق المغسول مسبقاً.

بمجرد أن يبدأ في التكاثف، قلّبي زبدة الفول السوداني.

بمجرد أن تصبح لذيذة ولزجة، أضيفي العصيدة إلى وعاء ورشي عليها البذور، "إذا تجاوز طفلك السنة" واتركيها لتبرد قبل إعطائها للطفل.

يمكنك إضافة المزيد من الحليب أو الشوفان في النهاية إذا كان سميكاً جداً (الحليب) أو مائياً جداً (الشوفان).

أصابع عصيدة التين

أصابع عصيدة التين



هذه الوصفة كوجبات خفيفة للأطفال أثناء التنقل، كما أنها ناعمة إلى حد ما حتى بالنسبة للأطفال الرضع الذين ليس لديهم الكثير من الأسنان.

المقادير:

60 جراماً من التين المجفف

60 جراماً من الشوفان

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو الزبدة

1 رشة صغيرة من الماء (قد تحتاجين إلى كمية أكبر قليلاً إذا كان القوام سميكاً جداً بحيث يصعب مزجه)

طريقة التحضير:

أضيفي جميع المكونات إلى الخلاط واخفقيها حتى تمتزج جيداً واصنعي مزيجاً من الشوفان اللزج قليلاً.

ادهني القالب بالزبدة ثم اضغطي المكونات في الأعلى.

ضعيها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20-30 دقيقة أو حتى يتحول الجزء العلوي إلى اللون البني!

ثم قطعيها على شكل أصابع.

كعك الشوفان

كعك الشوفان

المقادير :

110 جرامات من الشوفان المطحون (اختاري استخدام الشوفان العضوي)

30 جراماً من دقيق القمح الكامل

1 رشة من البيكنج بودر

35 جرام زبدة أو دهن نباتي

30-40 مل من الماء الساخن

أي مكونات إضافية حسب اختيارك

طريقة التحضير :

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

أضيفي الشوفان المطحون إلى وعاء مع البيكنج باودر والدقيق.

أضيفي الزبدة/الدهن وافركي الخليط جيداً بأصابعك حتى تمتزج جميع المكونات جيداً ويبدو الخليط مشابهاً لفتات الخبز، (لا تنسي إضافة بعض الإضافات إلى الخليط أيضاً إذا كنت ترغبين في تجربة بعض النكهات المختلفة مع الأطفال الصغار).

أضيفي الماء الساخن تدريجياً حتى لا تفرطي في إضافة الماء، يجب أن يكون الخليط متماسكاً إلى حد ما وليس مبللاً للغاية.

بمجرد الحصول على عجينة جيدة، رشي القليل من الدقيق على سطح مستو وافردي العجينة حتى يصبح سمكها حوالي 1 سم، استخدمي قاطعة الكيك أو كوباً لتقطيع أشكال كعكة الشوفان وضعيها على صينية الخبز قبل وضعها في الفرن لمدة 20 دقيقة تقريباً أو حتى تكتسب اللون البني.

يرجى الأخذ في الاعتبار أنه يمكنك عدم إضافة الملح والسكر إلى كعك الشوفان هذا لأن الطفل لا يحتاج إلى إضافة هذه المكونات إلى نظامه الغذائي.

نكهات جربيها

يمكنك تجربة تقديمه مع صلصات مثل الحمص أو صلصات الخضار أو زبدة الفول السوداني أو الجبن الكريمي، أو يمكنك تجربة بعض النكهات المختلفة المضافة إلى وصفة كعك الشوفان أثناء بدء خلط المكونات، تتضمن بعض الأفكار المفضلة لإضفاء القليل من النكهة ما يلي:

حفنة صغيرة من الخزامى.

رشة من الأعشاب.

بضع قطرات من الليمون أو عصير نصف ليمونة (قد تحتاجين إلى كمية أقل من الماء إذا حاولت ذلك...).

ملعقة صغيرة أو نحو ذلك من القرفة.

ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني (قد نحتاج إلى كمية أقل من الماء إذا قمت بتجربة هذا...).

بعض بذور الشمر.

مبشور من الزنجبيل بحجم الإبهام.

ملعقة صغيرة من البهارات المختلطة المطحونة.



هل تصدقين أن هناك علاقة بين تناول الشوفان وذكاء الرضيع

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص