شكرا لقرائتكم خبر عن التمر صديقك لتحسين صحتك النفسية والعامة والان مع تفاصيل الخبر

التمر صديقك الدائم، هكذا أكد تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض والغذاء، أيضا قال التقرير إن التمر أحد أهم الأطعمة الصحية ولكن هل تعى فوائده العظيمة لصحتك النفسية والعامة؟

أجاب التقرير بأن تناول الحلويات بشكل عام يرفع من مستويات السكر في الدم ولكن عندما تكون الحلويات من مصادرها الطبيعية والسكر من مصدر الجلوكوز الطبيعي، تصبح هذه الأطعمة هي الأفضل على الإطلاق.

التمر صحى ومفيد

وأوضح التقرير أن التمر من أفضل الأطعمة التي تمد بالسعرات الحرارية الصحية وأيضا أحد أهم الوجبات السكرية الخفيفة التي يحتاجها جسمك وعقلك أيضا، من أبرز فوائد التمر خلال فصل الشتاء بشكل خاص:

يجعلك تشعر بالدفء نتيجة السعرات الحرارية التي يمد بها بشكل سريع

يعمل على تعزيز سريان الدم في الجسم وإلى المخ، وبالتالي تشعر بحالة من الدفء والاسترخاء

تشعر بعد تناول التمر بحالة من المزاج الجيد والحسن نتيجة تحسين مستويات السيرتونين في الدماغ

يشبع التمر رغبتك العارمة في تناول الحلويات ويمنعك من تناول الحلويات غير الصحية

غني بالسكريات الطبيعية في النشاط والحيوية

غني بالألياف فتقاوم به جوع الشتاء المعروف

معزز سريع للطاقة والنشاط والحي

غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة وبالتالي هو مقاوم للالتهابات

الكميات المعتدلة من التمر لا تزيد الوزن وتساعد على الحفاظ على نظامك الغذائي خلال الشتاء البارد

فوائد التمر للصحة النفسية

يعزز التمر وفقا لتقرير نشر فى موقع هيلث لاين الطبى من الحالة المزاجية ويعزز سريان الدم للدماغ وتحسين عمل النواق العصبية، فضلا عن تعزيز نسب السيرتونين فى الدماغ، مما يعزز الصحة النفسية.

إضافات على التمر صحية

بعض الإضافات على التمر تجعله الأفضل على الإطلاق مثل اللوز والجوز والفول السوداني والسمسم، وبعض الإضافات من التوابل مثل القرفة والزنجبيل والكاكاو الخام كلها إضافات طبيعية تعطي طعما سكريا صحيا ولا تزيد الوزن.