شكرا لقرائتكم خبر عن برد ولا كورونا.. كيف تفرق بينهم من الأعراض و3 نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

مع تشابه الأعراض بين البرد وفيروس كورونا قد تجد نفسك في حيرة من التفرقة بينهم، لذا يساعد فهم الاختلافات الرئيسية في كيفية حدوث هذه الأمراض وانتشارها والوقاية منها وعلاجها.

نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب مجرى الهواء العلوي (الأنف وتجويف الأنف والبلعوم والحنجرة) ولكنها قد تؤثر أيضًا على الجهاز التنفسي السفلي (القصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتين).

بينما فيروس كورونا ينتمي إلى عائلة فيروسات كورونا التي تعد أمراض تنفسية شديد العدوى تبدأ في مجرى الهواء العلوي ويمكن أن يتطور بسرعة إلى التهابات في الجهاز التنفسي السفلي، مما يسبب مرضًا شديدًا.

أعراض فيروس كورونا

وفقا لموقع " verywellhealth"، تتشابه أعراض نزلات البرد الشائعة وفيروس كورونا ومع ذلك، فإن أعراض كورونا أكثر خطورة بشكل عام ويمكن أن تتطور إلى مرض شديد، حتى الموت. كما تزداد شدة أعراض كورونا إذا كنت تعاني من حالات صحية كامنة، أو لم تحصل على التطعيم، أو كان عمرك 65 عامًا أو أكبر.

فيروس كورونا يسبب أعراضا تشبه نزلة البرد الخفيفة إلى أنفلونزا شديدة، فالأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا هي:

يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من اضطراب في المعدة والإسهال والغثيان كما يمكن أن يسبب كورونا أي مجموعة من هذه الأعراض.

تبدأ أعراض مرض كورونا في الظهور بعد يومين إلى 5 أيام من التعرض للفيروس، وقد تكون معديا بمرض كورونا حتى قبل أن تلاحظ الأعراض، وقد تستمر في نشر الفيروس لمدة تصل إلى 5 إلى 7 أيام بعد ظهور الأعراض.

في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي عدوى كورونا إلى إتلاف أعضاء مثل الكلى أو القلب أو الرئتين، كما يمكن أن تسبب جلطات الدم.

متى يجب الذهاب للمستشفى

في حين يعاني معظم الأشخاص من أعراض خفيفة لمرض كورونا، فمن المهم طلب الرعاية الطبية الفورية خاصة إذا كنت تعاني من أي مما يلي:

ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

مشاعر الارتباك المفاجئة.

عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظا.

أي جزء من وجهك أو شفتيك يتحول إلى اللون الأزرق.

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

قد تشير هذه الأعراض إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، أو الإصابة بالالتهاب الرئوي، أو مشاكل أخرى تتطلب عناية طبية فورية.

أعراض نزلات البرد الشائعة

يمكن أن تجعلك نزلات البرد الشائعة تشعر بالتعاسة، ولكن مقارنة بفيروس كورونا الجديد والأنفلونزا، تكون الأعراض خفيفة عادةً وقد تشمل:

سيلان الأنف أو احتقانه.

العطس.

السعال.

التعب.

التهاب الحلق.

الصداع.

نزلات البرد الشائعة ليست مميتة، ولكن بما أن المناعة المتراكمة تضعف على مدار العام، فقد تصاب بنزلة البرد الشائعة نفسها عدة مرات، وتستمر الأعراض عمومًا من سبعة إلى عشرة أيام بينما يحارب جهازك المناعي الفيروس.

كيفية الوقاية من العدوى

غسل يديك بشكل متكرر.

ارتداء قناع إذا كنت في مناطق ذات كثافة سكانية عالية أو تقضي وقتًا بالقرب من أي شخص قد يكون مريضًا.

تساعد لقاحات كورونا والإنفلونزا المحدثة كل عام فى تغطية السلالات الفيروسية المتوقعة في ذلك العام، كما يتم تعديل جرعات معززة لمرض كورونا بشكل متكرر لتغطية السلالات الأكثر انتشارًا من الفيروس.