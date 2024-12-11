شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك سعادة.. مبادرة رئاسية للكشف المبكر عن طيف التوحد عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

قامت وزارة الصحة والسكان، بإطلاق مبادرة رئاسية جديدة للصحة النفسية بعنوان "صحتك سعادة"، لرفع زيادة الوعى بأهمية الصحة النفسية، وتشجيع الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية، وتمكين المواطنين من الحصول على العلاج المناسب.



تتضمن المبادرة حملات توعية عامة بإستخدام منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي المجتمعي حول الصحة النفسية، كما تهدف إلى رفع قدرات مقدمي الرعاية الصحية النفسية من خلال برامج تدريبية متطورة لتحسين تشخيص الحالات النفسية وتقديم العلاج الفعّال.



كما أن المبادرة تضم عدة محاور أساسية تهدف إلى تلبية إحتياجات فئات مختلفة من المواطنين، وتشمل الإكتشاف والتدخل المبكرلإضطراب طيف التوحد، لتمكين الأطفال وأسرهم من الحصول على التشخيص المبكر والرعاية اللازمة، كما تعمل الوزارة مع الولايات المتحدة على تحليل الرنين المغناطيسي للفحص والتشخيص المبكر للتوحد في مصر، كما تشمل عدة محاور أخرى وهي مكافحة وعلاج الإدمان بجميع أشكاله، بما في ذلك إدمان المواد المخدرة والألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم النفسي للمرأة الحامل،وللمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام وكبار السن، وتغطي المبادرة أيضًا الكشف عن الاكتئاب وسُبل علاجه.



وخلال هذا يوضح الخليج 365 لقرائه كل ما يجب معرفته عن التوحد لدي الأطفال، وفقا لتصريح من الدكتور محمد إبراهيم استشاري الطب النفسي في القصر العيني.

ما هو التوحد؟

طيف التوحد هو اضطراب يظهر فى السنوات الأولى من عمر الطفل وينتج عنه مشاكل فى مهارات التواصل اللفظى وغير اللفظى.

ما هي أعراض الإصابة بالتوحد؟

هناك بعض الأعراض التي تظهر علي الطفل المصاب بالتوحد ومنها:

-يتأخر فى التحدث.

-يواجة مشاكل فى التواصل اللفظى .

-لا يستطيع التعبير بالإشارات .

-يقوم بتكرار الحركات بشكل مستمر.

-ينزعج من بعض الأصوات والإضاءات العادية ولا يستطيع التعايش معها.

كيف يتم اكتشاف الإصابة بالتوحد؟

هناك بعض المعايير المستخدمة لتشخيص الأطفال، مثل مواجهة مشاكل التواصل الاجتماعي ، وإظهار سلوكيات مقيدة ومتكررة وأي مشكلات حسية.

وبالنسبة للمبياردة الرئاسية، فأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن آلية العمل بـ«مبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد» ترتكز على تطبيق المسح والكشف المبكر، عن طريق مسئول المبادرة الموجود بوحدات ومراكز الرعاية الأولية، باستخدام تطبيق الـ M-Chat الذي يعد أكثر المسوح استخداما على مستوى العالم، وذلك مع مواعيد التطعيم عند عمر 18 شهر، فضلا عن تقديم النصائح للمتابعة والوقاية، لافتا إلى إضافة خدمة جديدة على المنصة الوطنية للصحة النفسية، تستهدف التقييم «عن بُعد» للأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر عامين ونصف.

