صدمات الطفولة المبكرة وتأثيرها في حياة الأطفال ومستقبلهم.. وخطوات للشفاء منها

أفكار تهمك

العتاب المستمر والعقاب الجسدي من صدمات الطفولة

صدمات الطفولة

المشاجرات المستمرة والطلاق من صدمات الطفولة

العقاب الجسدي أو العاطفي والإهمال.

فقدان أحد الوالدين أو الانفصال بالطلاق.

مشاهدة العنف داخل المنزل أو خارجه.

التعرض لحوادث طبيعية مثل الزلازل أو الحروب.

تأثير صدمات الطفولة في النمو العقلي:

صدمات الطفولة تؤثر في تركيز الطفل

الحُصين «Hippocampus»: المسؤول عن الذاكرة والتعلم.

اللوزة الدماغية «Amygdale»: المسؤولة عن معالجة المشاعر والخوف.

القشرة الجبهة «Prefrontal Cortex»: المسؤولة عن اتخاذ القرارات والتحكم في السلوك.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:53 صباحاً - مرحلة الطفولة هي الأساس؛ حيث تتشكل فيها شخصية الطفل، ويُبنى عليها مستقبل الأطفال عموماً؛ حيث تتطور عقولهم ومهاراتهم الاجتماعية، لكن يحدث أن تتخلل هذه المرحلة صدمات مؤلمة، ويمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من سنوات الطفولة، ليؤثر في الصحة النفسية والجسدية وفي طريقة تعاملاتهم مستقبلاً مع العالم من حولهم.في هذا التقرير يشرح الدكتور عبد الرحمن المنسي أستاذ الصحة النفسية وتعديل السلوك، مع تسليط الضوء على أنواع هذه الصدمات، وكيفية تأثيرها في جوانب مختلفة من حياتهم، بالإضافة إلى الحلول الممكنة لمساعدتهم على التعافي والنمو بشكل صحي.التجارب المؤلمة التي يتعرض لها الطفل في سنوات الطفولة، لم تكن مسؤوليته، لكنَّ شفاءه منها هي مسؤوليته وحده، والتشافي من المشاعر المؤلمة مفتاح الحياة السعيدة.معظم المشاعر المؤلمة تعود إلى الطفولة، وعلى الأفراد إلى أن يكونوا رحماء بأنفسهم، بمحاولة القيام بما يلزم لتحسين حياتهم ورفع جودة مشاعرهم.الإدراك العميق لجروح الطفولة والتشافي منها؛ هو المفتاح الوحيد لحياة سعيدة وقرارات صائبة وعلاقات مزدهرة، وخلق واقع جديد للطفل يستند إلى نقاط قوته ومواهبه الحقيقية.علامات تعافي الطفل من صدمات الطفولة تظهر في الشعور بالراحة النفسية والثقة بأن القادم أجمل، إلى جانب التحسن في جودة علاقته بنفسه.التعامل مع الصدمات يبدأ بفهمها، والاعتراف بوجودها، ثم العمل على معالجتها بطريقة تضمن نمواً صحياً ومستقبلاً مشرقاً للطفل،الصدمات قد تترك أثراً، لكن الحب والرعاية يمكن أن يزيلا الكثير من الجروح.هي الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها الطفل، والتي تترك جروحاً، وأثراً نفسياً أو عاطفياً عميقاً، وتترك الأطفال في حالة من الارتباك وعدم الأمان؛ ما يؤثر في تطورهم النفسي والجسدي، وتشمل:الصدمات تؤدي إلى زيادة مستويات هرمونات التوتر في السنوات الأولى من العمر؛ حيث يكون الدماغ في مرحلة نمو مستمر، وهذا يؤثر في مناطق رئيسية في الدماغ مثل:كما تتسبب الصدمات في ضعف القدرة على التركيز، وصعوبة التعلم، واضطراب في الذاكرة؛ ما يؤثر في الأداء الأكاديمي للطفل.

أسباب افتقاد الطفل للتركيز.. وطرق لتدريبه

تأثير صدمات الطفولة في الصحة النفسية والعاطفية:

التأثير في السلوك:

التأثير في العلاقات الاجتماعية:

التأثير في الصحة الجسدية:

تأثير صدمات الطفولة طويلة الأمد

طفلة حزينة وتشعر بالوحدة

الحياة المهنية:

: الصدمات تزيد من احتمالية الإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب لاحقاً.: الأطفال الذين يعانون من الصدمات قد يشعرون بالدونية أو العار؛ ما يؤثر في صورتهم الذاتية.: قد يصبح الأطفال أكثر خوفاً من الأحداث اليومية نتيجة لشعورهم الدائم بعدم الأمان.قد يظهر الطفل سلوكيات عدوانية أو انسحابية نتيجة لصعوبة التعامل مع مشاعره، وبعض الأطفال يتطور لديهم ما يُعرف بـ"السلوكيات التخريبية"، مثل التمرد أو تعمد كسر القواعد بوصفه وسيلة للتعبير عن ألمهم الداخلي، وفي حالات أخرى، قد يصبحون مفرطي الطاعة رغبة في تجنب المزيد من الألم أو العقاب.الأطفال الذين تعرضوا للصدمات قد يجدون صعوبة في بناء علاقات صحية مع الآخرين، وقد يواجهون مشاكل في التواصل أو التعبير عن مشاعرهم بطرق مناسبة، وهناك احتمالية لتجنب العلاقات بشكل كامل بسبب الخوف من التعرُّض للأذى مجدداً.الصدمات تؤدي إلى إجهاد مستمر للجسم نتيجة لارتفاع مستويات هرمونات التوتر، وهذا قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل: أمراض القلب، السكري، والسمنة، إضافة لضعف المناعة؛ ما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض المتكررة.لا تتوقف آثار الصدمات الطفولية عند مرحلة الطفولة، بل يمكن أن تمتد إلى مرحلة البلوغ وتؤثر في جميع جوانب حياة الشخص مثل:صعوبة في الحفاظ على الوظائف أو تحقيق النجاح المهني بسبب ضعف الثقة بالنفس أو القلق المزمن.

تجنبي هذه الأخطاء التي تدمر ثقة الطفل بنفسه

الصحة العقلية:

العلاقات العاطفية:

الصحة الجسدية:

طرق لشفاء الأطفال المتضررين من الصدمات

الدعم العاطفي علاج للتخلص من صدمات الطفولة