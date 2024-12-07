شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. 11 علامة بتقولك لازم تقلل السكر والان مع تفاصيل الخبر

ليست كل أنواع السكريات متشابهة . فالفركتوز الموجود في الفواكه والخضراوات واللاكتوز الموجود في الأطعمة الغنية بالألبان هي سكريات طبيعية لا داعي للقلق منها، لأن هذه الأطعمة تحتوي أيضًا على الألياف والكالسيوم، أما السكريات المضافة، والتي توجد غالبًا في الأطعمة المصنعة، فهي تلك التي يمكننا الاستغناء عنها، حيث تساهم في زيادة السعرات الحرارية، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بالحد من كمية السكريات المضافة يوميًا إلى ما لا يزيد عن 100 سعر حراري (6 ملاعق صغيرة) للنساء و150 سعرًا حراريًا (9 ملاعق صغيرة) للرجال. بالإضافة إلى ذلك، توصي جمعية القلب الأمريكية بأن لا يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق أكثر من 100 سعر حراري (6 ملاعق صغيرة) من السكريات المضافة يوميًا تتفق المجموعتان على أن الأطفال الصغار والرضع الذين تقل أعمارهم عن عامين لا ينبغي أن يستهلكوا أي سكريات مضافة.

والإفراط في تناول السكريات المضافة يؤثر على طاقتنا ومزاجنا ووزننا وخطر الإصابة بالأمراض. ويمكن أن يؤثر بشكل عام على صحتنا الجسدية والعقلية.

كيف تعرف أنك تتناول كمية كبيرة من السكر؟ ابحث عن العلامات الـ11 التالية، كما ينصح الخبراء: 1. زيادة الجوع وزيادة الوزن

إذا كنت تستهلك الكثير من السعرات الحرارية الإضافية من خلال السكريات المضافة، فإن زيادة الجوع هي إحدى العلامات الأولى لذلك. و بدون البروتين والألياف والدهون الصحية، التي تفتقر إليها معظم الوجبات الخفيفة المصنعة والحلويات السكرية، يحرق الجسم السكر بسرعة ويزيد من الجوع، مما قد يؤدي إلى تناول الوجبات الخفيفة دون وعي وحتى بشكل قهري.

2. الانفعال

إذا كنت تشعر بتقلب المزاج أو الانفعال أو التوتر، فقد لا يكون التوتر هو السبب الوحيد - بل قد يكون علامة على أنك تتناول الكثير من السكر.

3. التعب وانخفاض الطاقة

يتم امتصاص السكر وهضمه بسهولة، لذا إذا كنت تشعر بالتعب، فقد يكون ذلك بسبب كمية السكر التي تتناولها في نظامك الغذائي. و "السكر مصدر سريع جدًا للطاقة، لذا بغض النظر عن الكمية التي تتناولها، فبعد 30 دقيقة ستشعر بالجوع مرة أخرى، أو ستنخفض طاقتك، أو تبحث عن الطاقة مرة أخرى".

4. الأطعمة لا تتمتع بمذاق حلو بما فيه الكفاية

إذا لاحظت أن الأطعمة لم تعد حلوة المذاق كما كانت من قبل، أو إذا كنت بحاجة إلى إضافة السكر إلى الأطعمة لجعل مذاقها جيدًا (مثل: رش حبوب الإفطار بالسكر البني)، فقد يكون ذلك بسبب أنك تتناول الكثير من السكر في البداية.

5. الرغبة الشديدة في تناول الحلويات

إذا كنت تتوق إلى تناول الحلويات، فقد تكون مدمنًا على التأثيرات الإيجابية التي يخلفها السكر على دماغك. ويستهدف السكر مركز المتعة في الدماغ (المسمى المسار القشري المحيطي المتوسط)، مما يؤدي إلى ارتفاع ما يسمى "هرمون السعادة" الدوبامين، ويلعب هذا المسار في الدماغ دورًا مهمًا في اختياراتنا الغذائية، بما في ذلك التأثير على الرغبة الشديدة في تناول السكر.

6. ارتفاع ضغط الدم

إذا تم تشخيص حالتك بارتفاع ضغط الدم، فإن كمية كبيرة من السكر المضاف إلى نظامك الغذائي قد تكون سبباً في ذلك.

7. حب الشباب والتجاعيد

إذا كنت تعاني من حب الشباب، فقد يكون من المفيد أن تفكر في كمية السكر المضاف التي تتناولها ،ويلعب التحكم في نسبة السكر في الدم دورًا مهمًا في صحة الجلد وحب الشباب".

8. آلام المفاصل

إذا لاحظت ألمًا في مفاصلك، فقد لا يكون ذلك بسبب التقدم في السن فحسب. إن تناول الكثير من السكر قد يؤدي إلى التهاب جهازي، مما قد يؤدي إلى آلام المفاصل.

9. مشاكل النوم

إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه ، فقد ترغب في مراجعة ما تأكله. يبدو أن الاستهلاك المرتفع للسكريات المضافة مرتبط بضعف جودة النوم ، وفقًا لبعض الأبحاث.

10. مشاكل الجهاز الهضمي

إذا كنت تعاني من آلام في المعدة أو تقلصات أو إسهال، فقد يكون هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، ويمكن لطبيبك أن يساعدك في معرفة السبب وراء الأعراض التي تعاني منها.

11. ضباب الدماغ

يمكن أن تكون مشاكل الوضوح العقلي والتركيز والذاكرة نتيجة لتناول الكثير من السكريات المضافة، وعلى الرغم من أن الجلوكوز هو المصدر الأساسي للوقود في الدماغ، فإن الكميات الزائدة منه يمكن أن تسبب ارتفاع سكر الدم، أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، ولها تأثير التهابي في الدماغ وتأثير سلبي على الوظائف الإدراكية والمزاج،