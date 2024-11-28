تأخير قطع الحبل السُّري يُفيد مولودك لهذه الأسباب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - يقوم الطبيب عادةً بقطع الحبل السري مباشرة خلال 15-30 ثانية بعد ولادة الطفل، وذلك كمحاولة لتقليل خطر النزيف الشديد عند الولادة، إلا أنه في المقابل يُعد من الأفضل عدم قطع الحبل السري في أقل من دقيقة واحدة، إلا لدى الأطفال المبتسرين الذين يعانون من مضاعفات، وذلك لأن الانتظار لبضع دقائق لقطع الحبل السري يمكن أن يكون مفيداً للطفل على المدى الطويل. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" بعض فوائد تأخير قطع الحبل السري التي تحتاج الأمهات إلى معرفتها.

تسهيل عملية التنفس

يجب الانتظار دقائق قبل قطع الحبل السري - الصورة من موقع AdobeStock

يرتبط الحبل السري بالمشيمة في رحم الأم، ويعمل على نقل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الجنين عند الولادة، وفي غضون ثوانٍ، يعاني الطفل من تغيرات في الدورة الدموية ويُصاب باضطرابات التنفس وذلك لأن رئتي الطفل، التي كانت مملوءة بالسوائل سابقاً، تبدأ في التوسع لاستنشاق الهواء.

في المقابل إذا تم قطع الحبل السري في وقت مبكر جداً، فسوف يفقد الطفل فرصته في الحصول على أكسجين إضافي خلال الساعات الأولى من ولادته، لذا يُوصى بالانتظار بضع دقائق قبل قطع الحبل السري ليحصل طفلك على المزيد من إمدادات الدم المتبقية الغنية بالأكسجين من المشيمة من خلال الحبل السري، وهذا الدم ليس مفيداً للطفل عند ولادته فحسب، بل لصحته أيضاً في المستقبل.

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الوقاية من فقر الدم

يساعد تأخير قطع الحبل السري بعد ولادة الطفل على زيادة مخزون الحديد وحجم الدم، وذلك لأن الحبل السري لا يزال يحمل الدم الغني بالحديد من المشيمة إلى الطفل، إذا لم يتم قطعه على الفور.

وتعد هذه الطريقة فعالة في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم لدى الأطفال طوال سنوات طفولتهم، وذلك لأن نقص الحديد قد يؤخر النمو المعرفي لدى الأطفال ويبدو الأطفال المصابون بفقر الدم خاملين وشاحبين.

تحسين المهارات الحركية للأطفال

تأخير قطع الحبل السري يدعم نمو دماغ طفلك مما يؤثر على نموه، وقد أظهرت الأبحاث أيضاً أن الأطفال الذين ظلوا معلقين في الحبل السري بعد ثلاث دقائق على الأقل من الولادة، أظهروا تحكماً أفضل في الحركة عندما وصلوا إلى سن ما قبل المدرسة بالإضافة إلى ذلك، أظهروا أيضاً العديد من المهارات الأجتماعية مقارنة بالأطفال الذين تمت إزالة الحبل السري بعد الولادة مباشرة.

تعزيز الجهاز المناعي

تأخير قطع الحبل السري يساعد على تدفق الخلايا المناعية - الصورة من موقع AdobeStock

تأخير قطع الحبل السري يُساعد على زيادة تدفق الخلايا المناعية من الأم إلى الطفل وتقوية جهاز المناعة لدى الطفل، حتى لا يتعرض بسهولة لهجوم الأمراض، وخاصة الأمراض المعدية.

خطر تعرُّض الأم للنزيف

وجدت الأبحاث أن تأخير قطع الحبل السري يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بنزيف ما بعد الولادة والحاجة إلى نقل الدم لدى الأمهات بعد الولادة.

على الجانب الآخر بالإضافة إلى الفوائد السابقة، فإن تأخير قطع الحبل السري يمكن أن يوفر الفوائد التالية لطفلك وهي كالتالي:

يزيد من الدورة الدموية وحجم الدم في جسم الطفل.

يقلل خطر إصابة الطفل بنزيف في المخ وحاجة الطفل لنقل الدم.

تأخير قطع الحبل السري

أظهرت دراسات مختلفة فوائد كبيرة لتأخير قطع الحبل السري لحديثي الولادة والأطفال المبتسرين، ومع ذلك تتطلب بعض الحالات قطع الحبل السري على الفور ويعتمد ذلك على عملية الولادة وصحة الطفل وحالة الأم عند الولادة.

أيضاً لن يؤخر الأطباء قطع الحبل السري إذا كان الطفل يعاني من مشاكل في التنفس أو يحتاج إلى علاج طارئ.

يحتاج الأطفال أيضاً إلى المراقبة لاكتشاف ما إذا كانت هناك أعراض لليرقان عند الأطفال (اليرقان) والسبب هو أن تأخير قطع الحبل السري قد يؤدي إلى حدوث هذه الحالة.

على الرغم من أن قطع الحبل السري يوفر عدداً من الفوائد لطفلك، إلا أن القرار بشأن موعد قطع الحبل السري يجب أن يتم اتخاذه بعد المناقشة بين الطبيب والعائلة.

في النهاية، يجب الانتباه إلى أن تأخير قطع الحبل السري له العديد من الفوائد التي تفوق مخاطره وفي المقابل في بعض الحالات، يجب أن يتم قطع الحبل السري على الفور بعد الولادة.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.